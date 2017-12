A United minden ostobaságot elkövetett a transzferekkel

Ryan Giggs szerint a Manchester United megfizetett a téves igazolási politikájáért. Alex Ferguson után elhibázottak voltak a játékosvásárlások, miközben olyan tehetségekről maradnak le, mint az Manchester Cityben játszó Gabriel Jesus vagy a PSG-s Kylian Mbappé.

„Gabriel Jesust három éve láttam játszani, Mbappét is egy évig figyeltem. Egy scouttal néztem őket, nem kellett gondolkodni rajtuk. Csak annyi volt: Szerezzük meg őket. Talán ötmillió font vagy hasonló összeg lett volna – megvenni őket, aztán visszaadni kölcsönbe – , és máris jobb lett volna a csapatépítés" – mondta az egykor United-játékos, aki Louis van Gaal másodedzője is volt a csapatnál.

A Unitednek később nem volt esélye megszerezni az említett játékosokat, Mbappé 180 millió font körüli összegért került a PSG-hez, Gabrie Jesusért pedig a Manchester City adott 33 miliót.

A klubhoz nagy nevek is kerültek 2014 és 2016 között, mint Angel Di María, Memphis Depay, Radamel Falcao vagy Anthony Martial, de nem nagyon váltak be. Giggs úgy érzi, többükből hiányzott az, amivel magukévá tehették volna a United-identitást. „Tudom, hogy néz ki egy Manchester United-játékos." – mondta a klublegenda.

Giggs szerint nemcsak a játékosok vételével nyúltak mellé, hanem az eladásokkal is. A két éve alatt 250 millió fontot elköltő Van Gaal nem a megfelelő futballistáktól vált meg. Giggs három a szurkolók között is nagyon népszerű játékosért, Rafaelért, Welbeckért és Jonny Evansért ki is állt, de nem tudta meggyőzni a holland edzőt.

Mourinho érkezésével javult a helyzet, sikerült például Paul Pogbát megszereznie a Unitednek. A portugál is kritizálta elődjét: „A United olyan játékosokat adott el, akiket én sosem engedtem volna el, és olyanokat vett, akiket én sosem vettem volna. Sosem adtam volna el Angel Di Maríát, Javier Hernandezt, Danny Welbecket. Sosem. Esély se lett volna rá."