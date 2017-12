A csere, ami miatt szenved a Real

A 2016-17-es idény minden szempontból a Real Madridé volt, címet védtek a Bajnokok Ligájában és megnyerték a bajnokságot is. A lendületük kitartott a nyár végéig, megállíthatatlannak tűntek, ahogy megnyerték az európai és a spanyol szuperkupát, azóta viszont eléggé visszaesett a csapat játéka, olyannyira, hogy a Barcelona elleni 0-3-as összeomlás után – eggyel kevesebb meccset játszva – 14 pont a hátrányuk a nagy rivális mögött a bajnokságban közel féltávnál.

A szombati meccsen, de az egész őszi szakaszban érződik a Realon, hogy nincs nem hogy igazi B opciójuk, hanem semmilyen Karim Benzema helyett. Borja Mayoral, az egyetlen cserecsatáruk még nem áll készen a folyamatos játékra, az addigi állandó beugrójuk, Álvaro Morata pedig már a Chelsea-ben játszik.

Nem is akárhogy. Amíg Karim Benzema egész 2017-ben csak 14 gól lőtt, ami egy ilyen szintű csapat kezdőcsatárától elfogadhatatlan szám, még úgy is, hogy egyébként elég sok kapufát lő a francia, a Barcelona ellen is volt egy neki fejesből.

Eközben Álvaro Morata csak azóta 11 gólnál jár, hogy nyáron a Chelsea-hez igazolt, vagyis négy hónap alatt majdnem annyi gólt szerzett, mint a helyette Madridban tartott Benzema háromszor annyi idő alatt. Ha a realos tavaszt és a spanyol válogatottat is hozzávesszük, Moarata 27 gólnál jár 2017-ben, és a Chelsea-nek még van két meccse az évben.

Teljesen egyértelmű, hogy kéne egy minőségi cserecsatár a Real Madridnak, de Zinedine Zidane még a szombati 3-0-s zakó után is azt mondta, nincs szükség se változtatásra, se új játékosokra.