Harry Kane 2017 gólkirálya, lenyomta Messit

A Tottenham csatára, Harry Kane óriási hajrával két fontos gólszerzői címet is bezsebelt 2017-ben. Csapata utolsó idei meccsén hamar gólt szerzett a Southampton ellen, az volt a 37. bajnokin szerzett találata a naptári évben, amivel megdöntötte Alan Shearer 1995-ös rekordját.

Ráadásul ezzel a góllal beérte az évben Lionel Messit is, aki 54 gólt szerzett az évben, csakhogy Kane jóval kevesebb meccsen produkálta ugyanazt a gólmennyiséget. A megosztott gólkirályi címmel nem is érte be a 24 éves csatár, a 39. percben egy ziccerre kijátszott akció végén újabb gólt szerzett, amivel 2017 királya lett. Utoljára 2009-ben volt játékos, aki Messit és Cristiano Ronaldót is lenyomta egy éven belül gólszámban, akkor Edin Dzekónak sikerült ugyanez.

A második félidő elején aztán Dele Alli döntötte el a meccset egy távoli csavarással, ezzel lett 3-0, majd két perccel később Szon Hungmin lőtt keresztbe pontosan, 4-0-ra növelve csapata előnyét.

Az utolsó fél óra kezdetén Szofiane Bufal szépített egy védelmi hiba után, a marokkói a kontra végén keményen lőtte ki a jobb alsót, Lloris beleérni tudott csak, védeni nem.

A Southampton-gól után gyorsan megrázta magát a hazai csapat, Kane egy kontra végén nagyon finonoman pörgett a kapuba, 2017 56. gólját szerezve. Kane-nek ez volt a nyolcadik mesterhármasa az évben, a hatodik a PL-ben, az előző bajnokiján is triplázott.

A második Southampton-szépítőgól egy okos emelésből jött a 82. percben, egy szöglet után, amit egy szintén szép távoli lövés eredményezett. A szögletnél Lloris nagyon távolra kimerészkedett, Dusan Tadic fölötte emelt át, a francia majdnem védett, de végül nem tudta eléggé fölé tolni a labdát. A meccs összes gólját ebben a videóban láthatják:

A Tottenham simán nyerte a hagyományos Boxing Day-forduló első meccsét, bár Kane első gólja után majdnem bajba kerültek, amikor Danny Rose fejelt majdnem röhejes öngólt, de szerencséjére Hugo Lloris mentett a gólvonalon.

2017 egyébként a csatárok éve volt, Kane mellett még négyen jutottak 50 gól fölé a naptári évben az öt topliga játékosai közül (zárójelben a játszott meccsek száma és a meccsenkénti gólátlag):

Harry Kane – 56 (52 / 1,07) Lionel Messi – 54 (64 / 0,84) Robert Lewandowski – 53 (55 / 0,96) Cristiano Ronaldo – 53 (59 / 0,89) Edinson Cavani – 53 (62 / 0,85)

Eredmény

Tottenham-Southampton 5-2