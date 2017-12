Guardiola 70 milliót rádobna a világ legdrágább védelmére

Megállíthatatlannak látszik a Manchester City az angol bajnokságban, a karácsonyi utáni, Boxing Day fordulónak 13 pontos előnnyel mennek neki, de a jelek szerint a mostani szupercsapat sem elég jó Pep Guardiolának, aki angol lapértesülések szerint legalább két nagy igazolást tervez.

Az egyik a már 31 éves, gyakran sérült Vincent Kompany hosszú távú utódja lehet majd, a belga védő helyére azt a holland Virgil van Dijköt vennék meg, akit tavaly nyáron a Liverpool is szeretett volna megszerezni a Southamptontól, de végül sokallták az árát. Van Dijköt nagyjából 70 millió euróért engednék el, a Manchester Citynek ez nem akkora összeg, amit ne tudnának kifizetni, még úgy sem, hogy már most is náluk játszik a világ legdrágább védelme. Nézzék csak a mostani hét védőjük vételárát:

A sorból eléggé kilóg Kompany, de azért, mert őt még 2008-ban vették meg a Hamburgtól, az elmúlt tíz évben pedig jól is szolgált náluk, a mostani sérülései miatt viszont már nem lehet rá építeni, helyette kellene a 26 éves holland utód.

Guardiola másik célpontja ingyen jönne, méghozzá egy riválistól. A terv szerint Alexis Sánchezt építenék be a csapatba, a chilei szerződése ugyanis jövő nyáron lejár, vagyis januárban már ingyen meg tudnak vele állapodni.

A Guardian arról is ír, hogy a várhatóan távozó Yaya Touré helyére egy védekező középpályást is venne majd a City, de célpontokat egyelőre nem említettek.