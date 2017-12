Az Arsenal mentheti meg a mindenét elvesztő Ebouét

Komoly gondokkal küzd Emmanuel Eboué, aki 2006-ban Bajnokok Ligája döntőt játszott az Arsenallal, és 2012-ben Afrikai Nemzetek Kupájában lett második Elefántcsontparttal.

A 79-szeres válogatott futballista mindenét elveszítette a válóperben, a bíróság az összes vagyontárgyát feleségének és három közös gyermeküknek ítélte, a korábbi védő fejében az öngyilkosság gondolata is megfordult.

Eboué elmondása szerint korábban, amikor 8 millió eurót keresett hetet hazaküldött a családjának, most pedig azt a keveset is elveszik tőle, ami maradt. Egy interjúban elmondta, hogy tévét is kikapcsolták nála, így legutóbb egy pubban nézte meg az Arsenal meccsét, az arcát pedig eltakarta, hogy ne ismerjék fel.

A nehéz helyzetbe került futballistán előbb korábbi edzője, Fatih Terim is segíteni akart azzal, hogy felajánlották neki a Galatasaray U14-es csapatának irányítását. Most pedig korábbi csapata, az Arsenal próbál rajta segíteni:

„Nagyon sajnáljuk, ami Ebouéval történt, hallottuk a nehézségeiről szóló híreket, így az Arsenal felajánlja, hogy bármiben segít, amiben csak tud.” - áll a klub közleményében.

A hátvéd idén nyáron Magyarországon is megfordult, a Ferencvárosnál, majd a Vácnál edzett, később Észak-Ciprusra akart szerződni, de az orvosi vizsgálaton kiderült, hogy HIV-fertőzött, így a szerződéséből nem lett semmi.