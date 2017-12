Örülhetett az Arsenal, hogy csak 90 perces egy focimeccs

Londonba, a Crystal Palace otthonába látogatott a Premier League 20. fordulójának zárómeccsén az Arsenal, ám hiába volt jóval esélyesebb a vendég csapat és hiába vezettek 3-1–re is, a meccs végére örülhettek, hogy egy focimeccs csak 90 percig tart.

Az első félidőben rendesen bekezdett Arséne Wenger együttese és gyakorlatilag a saját térfelére szorította be a hazaiakat, akik néhány gyenge kontrán kívül nem nagyon tudtak mit felmutatni. Érezhető volt, hogy nem is marad sokáig 0-0 a találkozó és a 25. percben meg is tört a jég, Özil szabadrúgását először Lacazette lőtte kapura, ám ezt még hárítani tudta Julian Speroni, a lecsorgóra azonban érkezett Mustafi és be is vágta az Arsenal első gólját.

A második félidőben aztán mintha egy egészen más Crystal Palace futott volna ki az öltözőből, érezhetően megtörték a vendégek lendületét és öt perc sem kellett, hogy kiegyenlítsenek, Schlupp ugratta ki Zahát, aki Townsendnek passzolt, ő pedig nem hibázott.

Rögtön fel is ébredt az Arsenal és a 62. percben egy zseniális Lacazette megmozdulás után Alexis Sánchez révén újból vezetést szerzett, négy perccel később pedig újból a chilei találta a kapuba egy hajszálpontos Wilshere passz után.

A két gyors gól után aztán megint elaludtak a vendégek, a Crystal Palace pedig őrült rohanásba kezdett, sorra dolgozták ki a helyzeteket, de gól nem lett egyikből sem, egészen a 89. percig, amikor egy szöglet után Tomkins fejesére nem ért oda Cech, így ismét feljöttek egy gólra a hazaiak. Meg is érezték a vérszagot, a négy perces hosszabbítás alatt több helyzetük is volt, de újabb gólt már nem tudtak lőni, így nehezen ugyan, de három ponttal távozott az Arsenal.