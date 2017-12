Megdönthetetlen futballrekord a 119 meccses veretlenség

A Celtic Glasgow százéves brit rekordot döntött meg azzal, hogy 69 meccsen maradt veretlen a skót bajnokságban. A modern futballban szinte elképzelhetetlennek tűnik egy ilyen sorozat, de a Celtic nagyon messze volt még az igazi rekordertől. Az 1980-as évek végén

a Steaua Bucuresti 119 veretlen mérkőzést (104 bajnoki és 15 kupameccs) játszott le Romániában,

és még a Barcelonát is legyőzte a BEK-döntőben.

A román ligában évekig egyértelmű volt, hogy csak a Steaua lehet bajnok. 1985 és 1989 között öt bajnoki címet és négy román kupagyőzelmet gyűjtött be Jenei Imre, majd Anghel Iordănescu vezetésével.

Három szezont (1986/87, 1987/88, 1988/89) veretlenül hoztak le, 86 győzelmet szereztek a 16 döntetlen mellett. Az érinthetetlen csapat abszolút támadófutballt játszott, az előbb említett

102 meccsen 322 gólt lőttek,

a gólátlaguk tehát három fölött volt. A hatékonyság az akkor éppen a klubhoz harmadjára visszatérő Jenei Imrének volt köszönhető. Az edző nagyon gyors labdajáratást követelt meg, nem véletlenül lett Gyorshajtók a csapat beceneve.

Az edzéseken az egyérintős futballt gyakoroltunk. Csak akkor fogadtam el a két érintést, ha a srácok elveszítették a fókuszt, amit elég nehéz volt fenntartani.

– idézte Jeneit a Guardian. Az edző mondása volt az is, hogy:

Mindig járnia kell a labdának, mert a labda sosem izzad, és el sem fárad.

Az edzőnek volt kikből válogatnia, hogy végrehajtsák a tervét. A román futball ekkor élte aranykorát, csapata tele volt olyan klasszisokkal, akik később aztán európai szinten is meghatározó játékosokká, majd edzőkké váltak. A Steauában futballozott a fél román válogatott, többek között Bölöni László, Victor Pițurcă, Marius Lăcătuș és Gavril Balint is.

Jenei a csapat pszichológusaként is jól működött, mindig nagyon rövid megbeszéléseket tartott a meccsek előtt, mert tudta, teljesen leszívná a játékosokat. Ehelyett több rövid, mindig csak egy problémára koncentráló diskurzust hozott össze. Míg ma az utolsó pillanatokig titkolják az edzők, hogy milyen összeállításban küldik a csapatukat a pályára, Jenei már egy nappal előbb összerakta a keretet, a kezdőt.

Butaság feszültségben tartani a játékosokat a meccs estéjéig, ha feszültek, talán más problémák kerülnek előtérbe, és ki tudja, mi történhet

– mondta az edző.

„A tisztelet volt a kulcsszó számomra. Mindig mondtam, a játékosok emberi lények, és megérdemlik, hogy meghallgassák őket. A kritika mindig konstruktív, de a tiszteletnek kölcsönösnek kell lennie" – beszélt Jenei az UEFA-nak hitvallásáról.

Több volt játékosa is Jenei ösztönös zsenijét emelte ki, és azt, ahogyan bánni tudott velük. Iovanból ő csinált középső védőből jobbhátvédet, és Pițurcă csatárjátékát is átalakította. „Jenei mondta – ezen először kicsit fel is húztam magam – ,

hogy én túl önzően játszom. De ő tudta, hogyan kell velem beszélni. Elmondta, hogy nagyszerű kvalitásaim vannak, és hogy mindannyiunknak a lehető leghamarabb meg kell tanulnunk csapatként játszani.

A Steaua az 1988/89-es idényben fejlesztette tökélyre játékát, a 34 bajnokijukból 31-et nyertek meg, 91 százalékos volt a hatékonyságuk a megszerezhető pontokat nézve. A gólkülönbségük is lenyűgöző volt, 128-at rúgtak és csak 21-et kaptak.

A Steaua bajnoki sikereiről akkoriban nem sokat tudtak külföldön, a Nicolae Ceausescu diktatúrájába bezárkózó ország és futballja sem volt túl érdekes. A román bajnok nevét viszont 1986-ben mindenki megtanulhatta. Jenei csapata a BEK-döntőben legyőzte a Barcelonát. A Steaua-edző a Sevillában rendezett meccsen inkább a védelemre összpontosított, így sikerült kihúznia a rendes játékidőben majd a hosszabbításban is 0-0-val az egyre kétségbeesettebben támadó Barcával szemben.

A tizenegyeseknek már külön történelmük van, a Steaua kapusa, Helmuth Duckadam négy egymás utáni 11-est védett ki, így az is belefért, hogy a román csapat első két lövője is hibázott. A Steaua szenzációvá vált, Jeneinek meg a román válogatott szövetségi kapitányi kinevezést is meghozta a siker.

A bajnokcsapat, utódjával, Iordănescuval is tökéletesen működött, ráadásul a csapathoz került a Kárpátok Maradojának nevezett Gheorge Hagi is. Romániában továbbra is legyőzhetetlenek voltak, és a BEK-ben is versenyképesek maradtak: 1988-ban az elődöntőig, 1989-ben a döntőig jutottak. Utóbbin az AC Milan 4-0-ra ütötte ki a Steauát.

A bajnoki sikersorozatuk végül az 1989/90-es szezonban tört meg, a harmadik fordulóban az ősellenség, a Dinamo Bucuresti 3-0-ra győzött. A Dinamo a végén a bajnokságot is megnyerte egy ponttal, az összesen négy meccset is veszítő Steaua előtt.

A Steaua 104 meccses bajnoki veretlenségi sorozatát persze többen megkérdőjelezték, és azt állítják, hogy az nagyban köszönhető Nicolae Ceausescu fiának,Valentinnek is. A klub irányításában is résztvevő Valentin Ceausescunak óriási befolyása volt, a legjobb román játékosokat a Steauához rendelte, ha ott akartak játszani, ha nem. A vádak szerint a meccsek végkimenetelét is tudta befolyásolni, a bírók és az ellenfelek teljesítményére is volt ráhatása. Ezeket a sejtetéseket már bizonyítani és cáfolni is nehéz, de a klub a maga idejében frappáns válaszokat adott, a BEK-ben elért sikereiket senki nem foghatta Ceausescu fiára.

Nyitókép: az 1986-os Európa Kupa győztes csapata, a Steaua