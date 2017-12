Miért nem ünnepli góllövő csatárját az Arsenal?

Az Arsenal csütörtök este 3-2-re nyert a Crystal Palace otthonában, leginkább Alexis Sánchez két góljának köszönhetően. A chilei csatárt mégis alig ünnepelték a társai.

A meccset közvetítő Sky Sports stúdiójában ülő egykori liverpooli futballista, Graeme Souness el is magyarázta mi lehet a frusztráció oka. Szerinte a lejáró szerződésű és egyelőre nem hosszabbító futballista miatt megosztott lett az Arsenal öltözője. Egyedül Bellerín ünnepelt együtt a csatárral.

„Nem az volt, hogy 5-1-nél rúgsz egy gólt, mert akkor már tényleg nem ünnepel úgy mindenki, hanem 2-1-re vezetett ezzel a csapat. Szerintem ez meg azt jelenti, hogy megosztott lett az öltöző Sánchez miatt, és ez a bajnokság hajrája előtt nem túl jó jel.” – mondta Souness a műsorban.

Ehhez a véleményhez csatlakozott a korábbi Arsenal-csatár, Thierry Henry is. De hozzátette, nem úgy kell ünnepelni egy gólt, vagy egy győzelmet, mintha azt Alexis Sánchez szerezte volna, hanem az Arsenal sikereként.

A meccs után Arséne Wengert is megkérdezték az esetről, de ő cáfolta, hogy bármiféle probléma lenne. Azt is hozzátette, hogy nem is látta az esetet, amikor Sánchezt csak néhányan köszöntötték a gól után.

Sánchez szerződése jövő június végén jár le a londoni klubnál. Könnyen lehet, hogy ha még pénzt akar látni belőle Wenger, januárban eladja. Hasonló sorsa juthat Mesut Özil is, akinek átigazolásáról egyre többet pletykálnak az angol lapok.