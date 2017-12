A csakfoci.hu év végi szavazásán a klubelnökök vagy igazgatók nevezték meg, szerintük kik nyújtottak idén kimagasló teljesítményt.

A szakportál most épp azt a kérdést tette fel, ki volt az edzője? A jelenlegi tabella első felében lévők - Kubatov, Garancsi, Szima, Újpest - gondolták úgy, hogy a Honvéddal bajnok Marco Rossi volt erre a címre a legérdemesebb.

Nehéz értelmezni, hogy Hemingway Honvéd-tulaj miért nem szavazott, lehet, még mindig sértődött, mert az olasz edző elment, miután ő nem akart neki komolyabb jövőképet adni.

A tabella hátsó fele azonban Herczeg Andrást emelte az első helyre - öten is rá szavaztak -, így összesítésben is a debreceni tréner nyert. Aki amúgy messze a legsikeresebb magyar edző, mert ő a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában is játszott csapatával.

A korábbi szavazások egyikén egyébként Kubatov Gábor Fradi-elnök elegánsan Kassai Viktort jelölte meg, amikor az év bírójáról kérdezték, akivel nem volt felhőtlen a klub viszonya.

(Borítókép: Marco Rossi 2017. május 27-én, miután a Honvéd megszerezte története 14. bajnoki címét. MTI / Koszticsák Szilárd)