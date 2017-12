Pogba ostobasága az MU két pontjába került

A Manchester United szombat este 0-0-s döntetlent játszott a Southamptonnal az Old Traffordon. José Mourinho csapata a pontvesztéssel a harmadik helyre csúszott vissza és már 14 pontos hátrányban van a városi rivális, a Manchester City mögött.

A Unitednek több lehetősége volt, egy meg nem adott gólja is, ami igazából Paul Pogba figyelmetlenségén, vagy inkább ostobaságán múlt.

A 81. percben egy jobb oldali szabadrúgás után a labda Nemnja Matic elé került, aki félfordulatból kapura is rúgott. A labda el is ment a Soton kapus mellett és gólba tartott. Az is lett volna, ha a nyilvánvalóan lesen álló Pogba nem ér még bele a gólvonal előtt.

Nyilván a frusztráltság is jellemezte a francia mozdulatsorát, hiszen a United sorozatban negyedik meccsén nem tud nyerni és az utolsó három bajnokiján hat pontot veszített el a három döntetlennel.

A Manchester City tovább növelheti majd az előnyét, ha a december 31-i meccsen legyőzi idegenben a Crystal Palace-t. A meccs 13 órakor kezdődik, 17:30-tól pedig egy West Bromwich-Arsenal találkozó zártja az évet a Premier League-ben.