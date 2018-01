Nem csak a pályán ver meg mindenkit a Manchester City

Szerdán érkezett meg a futball pénzügyeivel foglalkozó Soccerex legújabb, a focicsapatok pénzügyi erejével foglalkozó kimutatása, amiből kiderült, hogy pénzügyi szempontból a Manchester City a világ legerősebb futballklubja – írja az MTI.

A Soccerex tanulmánya öt tényezőből állt fel, ezek a

a játékosok értéke,

a tárgyi tulajdon,

a bankban lévő pénz,

a tulajdonosok befektetési képessége

és az adósság.

Ezek segítségével állították fel a listájukat, melynek élén a Premier League-et vezető Manchester City foglal helyet, ahol a világ egyik legértékesebb játékoskeretén kívül az is rengeteget számít, hogy rengeteget költöttek a stadionjukat is magába foglaló Etihad Campus nevű sportlétesítményre, valamint hogy a csapatot 2008-ban megvásárló Mansour bin Zayed al Nahyan sejk az elmúlt évek során több mint 650 millió eurót invesztált a csapatba.

Talán meglepő lehet, hogy a tulajdonosi háttere miatt sokat kritizált City után második helyen az Arsenal áll, a francia Paris Saint-Germain pedig csak a harmadik helyre fért be, pedig Neymar kivásárlása után ők is össztűz alá kerültek a gazdasági dopping miatt. Ennél is érdekesebb a negyedik hely, ahol a Barca által leigazolt brazil Paulinho korábbi klubja, a Kuangcsou Evergrande foglal helyet, főként a két tulajdonosi csoport elképesztő, 32 milliárd eurós vagyonának köszönhetően.

Az ötödik helyre ismét egy angol csapat, a Tottenham Hotspur került, beelőzve ezzel a tavalyi BL-győztes Real Madridot, bár azt a tanulmány készítői is kiemelték, hogy a spanyol csapat csak azért került ennyire hátra, mert egy klubtagokból álló nonprofit szervezet a tulajdonosa és hozzátette azt is, hogy ha tőzsdére vinnék a klubot, vélhetően minden más csapatnál nagyobb lenne az értéke.

A top 30-ban egyébként az angolok domináltak, a csapatok több mint negyede az Egyesült Királyságból került ki, a második helyre az USA, a harmadikra pedig holtversenyben, 4-4 csapattal Spanyolország és Németország került.

Az első tíz

Manchester City Arsenal PSG Kuangcsou Evergrande Tottenham Hotspur Real Madrid Manchester United Juventus Chelsea Bayern München

(Borítókép: Laurence Griffiths / Getty Images Hungary)