Ostromolják az MLSZ-t a válogatott miatt

Egy rakás meccsfelkérés érkezett Magyar Labdarúgó Szövetséghez a futballválogatott miatt, erről Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke beszélt az Sport TV Mai helyzet című műsorában.

De konkrétumok még nincsenek, mert sok minden függ attól, hogy január 24-én esedékes Nemzetek Ligája-sorsoláson kiket kap ellenfélnek Georges Leekens csapata.

„Amíg nincs meg a sorsolás, nem tudjuk, hány mérkőzésünk lesz, ha barátságos mérkőzést kell játszanunk, akkor milyen ellenfelek ellen kell játszanunk, a Nemzetek Ligája mérkőzéseket milyen csapatok ellen kell játszanunk, addig nincs értelme arról beszélni, hogy a 2018-as évben a nem tétmérkőzéseken milyen csapatok ellen léphetünk pályára” – mondta Szabó.

„Nagyon sok megkeresés érkezik az MLSZ-hez a magyar válogatottal kapcsolatban, hogy csapatok szeretnének ellene játszani; nagyon jó csapatok is. Úgy tűnik, a tavalyelőtti Eb-szereplést és az ott nyújtott teljesítményt nem felejtették el. De természetesen a többi csapat is úgy van vele, hogy ők sem tudják még pontosan a programjukat, mert a Nemzetek Ligájával kapcsolatban még nagyon sok a kérdőjel. Mindenki egy kicsit úgy van, hogy vannak tapogatózások, vannak megkeresések, nagyon jó csapatoktól is."

Az is kiderült, hogy Leekens mindenkivel beszélt már a válogatott környékéről, és hosszú távra tervez, ezért keresett meg több U21-es játékost is, akikre számít, ha jó teljesítményt nyújtanak.