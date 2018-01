Kivágták a gólonként 3 milliárdot kereső Tévezt

Ha eddig nem volt teljesen egyértelmű, hogy Carlos Tévez, az argentin válogatott korábbi csatára (2015 óta nem hívták be) csak haknizni ment Kínába rettentő pénzért, akkor most már az: csapata, a Sanghaj Senhua egy év után kivágta a játékost, pedig az eredeti szerződéséből még egy év hátra lett volna.

Tévez 2017 elején, évi 32 millió fontos fizetésért írt alá. Azóta 20 meccset játszott csak, elég sok balhéja volt, köztük az is, hogy szimplán látszott rajta, semmi kedve nincs Kínában játszani. Végül 4 góllal zárt csak, a góllövőlistán tíz kínai is megelőzte, de Huszti Szabolcs is pont annyi gólt tudott szerezni, mint a világ legjobban fizetett futballistája.

Az argentin végül gólonként 3 milliárd forintnak megfelelő összeggel gazdagodott, a szerződése felbontása után pedig már vissza is tért a Boca Juniorshoz.