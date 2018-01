Conte: Mourinho mindig is hitvány ember volt, és az is marad

Három nap sem telt el azóta, hogy a manchesteri terveiről beszélő José Mourinho indirekt módon ugyan, de két edzőtársának is beszólt a temperamentumuk miatt, Antonio Conte pedig pénteken rögtön helyre is tette kollégáját, azt pedzegetve, hogy vajon időskori szenilitásban szenved-e, hogy nem emlékszik a saját korábbi tetteire.

Mourinho szombaton rögtön vissza is vágott, amellett ugyanis, hogy elmondta, valóban szokott ő is ünnepelni egy-egy gólnál, de jobban kontrollálja az érzelmeit, csak úgy mellékesen azt is megjegyezte, hogy őt még sosem függesztették fel bundázásért.

Az újságíróknak természetesen nem állította konkrétan, hogy Contéról beszél, de más lehetőség nem nagyon volt, ezt pedig az olasz is érezte, a Chelsea szombat esti, Norwich elleni 0-0-val végződő döntetlenje utáni sajtótájékoztatón ugyanis újra kifakadt portugál kollégájára és egy hosszú monológban fejtegette annak emberi kvalitásait.

Mostanában úgy tűnik amnéziában szenved, ami idős korban egyre gyakoribb és nem is baj, csak ne mutatná ennyire.

– mondta Conte a bundázós kommenttel kapcsolatban és azt is hozzátette, hogy a portugálnak valójában fogalma sincs az egész helyzetről, így nem nagyon kéne beleártania magát. Szerinte a múltban egyébként is többször bebizonyította már, hogy mennyire hitvány ember, most is ezt tette és minden bizonnyal a jövőben is meg fogja majd tenni.

Conte erre példaként azt is felhozta, hogy Mourinho korábban beszólt a Leicestertől tavaly februárban menesztett Ranierinek a rossz angoltudása miatt, azonban mikor Ranierit kirúgták, akkor a monogramjával ellátott pólót vett fel. Szerinte ebből jól látszik, hogy korábban ki akarta csinálni őt, két évvel később pedig már együtt érzett vele, csak azért, hogy jó színben tüntesse fel magát.