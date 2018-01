Kárpótolja a Liverpool a Coutinho-mezek tulajdonosait

Szombat este hivatalosan is a Barcelonához igazolt a Liverpool brazil klasszisa, Philippe Coutinho, aminek érthető módon sem a klub szurkolói, sem maga a klub nem kimondottan örült, a hír után nem sokkal pedig kiderült, 50 font értékű kupon jár majd mindenkinek, aki megvette a brazil idei mezét.

A Liverpool hivatalos honlapja szerint az átigazolás "különleges körülményei" miatt döntöttek úgy, hogy kárpótolják a szurkolókat, a mezt pedig vissza sem kell adni majd ahhoz, hogy valaki megkapja a kupont. Más kérdés persze, hogy aki kárpótlást akar a brazil mezéért, az valószínűleg soha többet nem is szeretné majd látni azt.

Az átigazolással kapcsolatban egyébként Jürgen Klopp is megszólalt és elmondta, vonakodva ugyan, de kénytelenek lesznek elbúcsúzni Coutinhotól. Kiemelte, hogy a játékos július óta folyamatosan távozni akart, annak ellenére is, hogy klubja minden ajánlatot kategorikusan elutasított, ezt pedig a klubvezetés, Klopp, sőt még a csapattársai is pontosan tudták.

Ennek ellenére is sikerült ott tartani a csapatnál, abban reménykedve, hogy sikerül meggyőzni a maradásról és ezért mindent meg is tettek, de a játékos száz százalékig biztos volt abban, hogy a jövőjét a Barcánál képzeli el.

Klopp elmondta, Coutinho végig fantasztikus teljesítményt nyújtott a Liverpoolnál, még azt követően is, hogy nem engedték átigazolni a nyáron, ez pedig jó színben tünteti fel őt. Hozzátette, teljesen érthető, hogy a szurkolók kiábrándultak, de az ilyen dolgok a futball részei, a játékosok jönnek és mennek, de csapatként kellően erősek ahhoz, hogy egy ilyen veszteség után is haladjanak tovább és egyre jobbak legyenek.