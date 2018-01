Neymar elhallgattatta Amiens-t

A Francia Ligakupa már a negyeddöntőknél jár, szerdán a PSG Amiens-ben játszott a négy közé jutásért. Unai Emery, a párizsiak edzője nem bízta a véletlenre, igen erős csapatot küldött ki a francia első osztály 13. helyezettje ellen: nem volt Cavani, de volt Neymar, Mbappé és Di Maria, többek között.

A góllövés így sem ment, még az után sem, hogy Gurtnert a hazaiaktól a 34. percben kiállították. Az 53.-ban lett meg a vezetést, Neymart akasztották a tizenhatoson belül. Egyértelmű büntető volt, de a brazil nem bízta a véletlenre, óriásit homorított, hogy a bíró jól lássa, őt felrúgták.

A tizenegyest szépen behelyezte, majd az épülő lelátó előtt mutatóujját szájához emelve hallgattatta el az amúgy sem túl hangos hazai közönséget.

A 78. percben Rabiot fejelte a PSG második gólját, amiből majdnem olyan kabaré lett, mint pár hete egy másik francia meccsen. A labda ugyan egyértelműen a gólvonal mögé pattant a kapufáról, Rabiot ment ünnepelni a gólpasszos Di Mariához, a bíró viszont nem látott gólt, így a kapus elindította az ellentámadást. A párizsiak nem győztek visszarendeződni, amikor a bíró kapcsolt, és szaladt a partjelzőjéhez, ám eközben már a fülére szóltak, hogy itt bizony gól esett.

Franciaországban van már gólkamera, de az a szezonban többször is csődöt mondott. Most nem, csak kis spéttel jelzett, vagy jeleztek azok, akik fent a videót nézték. Lényeg a lényeg, a bíró - ha kis közjétákkal is, de - megadta a gólt.

A vége 0-2, a PSG elődöntős.