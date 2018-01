A franciáknál felfüggesztik a gólkamera használatát

Nemrég mi is megírtuk, hogy a franciáknál látszólag megbicsaklott a gólvonal-technológia, csütörtökön azonban ez teljesen biztossá vált, az LFP ugyanis minden meccsre kiterjedően felfüggesztette annak használatát – írja a Sky Sports.

A döntést azután hozták meg, hogy a technológia szerdán két meccsen is rosszul működött. Az egyik az Amiens-PSG volt, ahol az egyik gól után nem rezgett a bíró órája és a videós asszisztensnek kellett megadnia a találatot, az Angers-Montpellier összecsapáson pedig éppen az ellenkezője történt, olyankor rezgett az óra, amikor nem kellett volna neki.

Ez a két hiba elfogadhatatlan, főleg azután, hogy nemrég figyelmeztettük a technológiát biztosító GoalControlt a korábbi hibák miatt.

– mondta Didier Quillot, az LFP vezérigazgatója, aki szerint a rendszer jelenlegi állapotában nem megbízható.

Franciaországban egyébként a Ligakupa negyeddöntőjétől a videóbírót is tesztelik, ha pedig jól működik, akkor be is vezetheti majd a Ligue 1-ben. Ennek a technológiának is vannak hátulütői, de a Bundesligában például elég jól működik.