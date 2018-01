Ilyen még sosem volt, a Villarreal nyert a Bernabeuban

Egyre mélyebb gödörben a Real Madrid, a Barcelona elleni hazai 0-3 után a Villarrealtól is kikapott, ezzel még akár a negyedik helyről is lecsúszhat a spanyol bajnokság 19. fordulója után.

A Real Madrid negyedszer kapott ki a bajnokságban, hazai pályán egymás után másodszor úgy, hogy kilenc éve nem történt a csapattal olyan, hogy egymás után két hazai meccset bukjon a bajnokságban.

A Real végigtámadta a Villarreal elleni meccset is, tökéletes ziccerei voltak, de a gól valahogy nem jött össze. Cristiano Ronaldo előtt is akadt nem egy lehetőség, de ahogy az egész csapat, a portugál is meg volt átkozva ezen a meccsen.

A Villarreal egyetlen lehetőségben bízott, gyors kontrákkal próbált lehetőségeket teremteni. És a meccs végén ebből született a góljuk is.

A török Enes Ünal kapott zseniális kiugratást, de lehet, hogy lesen volt. A lényeg, a partjelző sem intett, a bíró sem fújt, sőt Ünal is a kapusba rúgta. A kipattanó labda viszont Pablo Fornals elé került, aki zseniálisan emelte át Keylor Navas felett a labdát. Eldőlt a meccs.

Nyitókép: Cristiano Ronaldo a Villareal első gólja után (Denis Doyle/Getty Images Hungary)