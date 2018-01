Szalai Ádám: A pénz már nem gond Magyarországon

Sandro Wagner már a télen búcsúzott - a Bayernhez ment -, a holland Mark Uth a nyáron hagyja el a Hoffenheimet a Schalke kedvéért, ezért a csapat átalakulásának egyik nagy nyertese, a szintén csatár Szalai Ádám lehet. Ennek apropóján beszélgetett vele a Kicker újságírója.

Az interjú nem lett rövid, alaptételeket is megállapít a 30 éves magyar csatár, hogy nem mindegy, hány évesen sérül meg valaki. A lettek elleni augusztus végi válogatott meccsen rögtön érezte, hogy nagy a baj, november végéig nem is tudott pályára lépni. Arról is beszélt, mennyire tiszteli az edzőket, de nem hiszi, hogy neki lenne türelme ahhoz a hivatáshoz.

A legérdekesebb rész magyar szemmel, amikor a hazai futballról kérdezték.

"Portugália és Svájc ellen ki lehet kapni, de elszenvedtünk olyan vereségeket, amiket nem szabadott volna. A hazai futballal ugyanaz a probléma, mint évek óta, kevés jó és képzett játékos van a hazai ligánkban, akik később külföldön tovább tudnának fejlődni."

A Kicker utána azt kérdezi tőle, kevés a pénz a magyar futballban?

"Nem, már jól finanszírozzák. A tehetség a kevés. Nem véletlen, hogy a válogatottnak külföldi edzőre van szüksége."

Az csak kikövetkeztethető, hogy a tehetségek számát az elégtelen szakmai munkával köti össze.

Szalai az amszterdami 1-8 után - 2013-ban - elsöprő erejű beszédet mondott, már akkor a baj forrásának a topligákban megforduló magyar játékosok csekély számát jelölte meg. Azóta a helyzet semmit sem javult, sőt.

Pedig az akadémiai rendszerben ennyi pénz még soha sem volt, és a magyar bajnokságban annyit lehet keresni néhány csapatban, mint Ausztriában, ahonnan táplálkozik a Bundesliga, mert sok megfelelő játékost nevelnek.