Megsemmisítő adat a Real Madrid válságáról

A Real Madrid ismét kikapott hazai pályán, a Villarreal egy pompás kontrával ért el történelmi győzelmet a Bernabeuban (0-1), eddig ugyanis a döntetlen volt a maximum, amit elértek.

A Real 29-szer rúgott kapura, és a Marca gyorselemzésében kimutatta, hogy ez rekord ebben a szezonban, ráadásul nem először. Ennyi kísérletből már másodszor nem sikerült egyszer sem betalálni.

Az ellenfél ugyanakkor Kroos szöglete után végigrohant a pályán, és ha elsőre nem is, másodszorra egy pazar emeléssel Fornals eldöntötte a meccset.

A lap kigyűjtötte, hogy a Las Palmas ellen szintén 29 lövés volt, de akkor 3-0-ra nyertek. A Betis ellen viszont még szeptemberben ugyancsak ennyiszer próbálkoztak, és akkor is 1-0-s vereség lett a vége.

A dekoncentráltságot még egy adattal alátámasztják, a Barcelona ellen 15 kísérletük volt az augusztusi Szuperkupa-meccsen és a decemberi Clasicón is. A nyáron még 2-0-ra nyertek, akkor még semmi előjele nem volt a mostani botladozásnak, Karácsony előtt már 3-0-s zakót kaptak a katalánoktól.

De még ennél is szörnyűbb és sokkoló adat, hogy a bajnokság ezen szakaszában a legeredményesebb játékosuk 4 gólnál tart. Igaz négyen is betaláltak négyszer, Asensio, Isco, Bale és CR is, de ez nagyon kevés.

Olyanannyira, hogy még sohasem fordult elő a ligában, hogy 18 forduló után, vagyis majdnem egy teljes kör után ilyen szerény mutatókkal rendelkezzenek a klub klasszisai.

Még a tökutolsó Las Palmasnak is van olyan játékosa, aki ötször volt eredményes. Úgy, hogy az egész csapat 13 gólt lőtt, míg a Real harminckettőt.

Gyorsan tegyük hozzá, hogy a szintén kieső Malagának vagy az Alavesnek nincs 4 gólos játékosa, de például az Újpestről a Levantéhoz igazolt Enisz Bardhinak szintén összejött ennyi gól.

Ha nem lesz gyors megoldás, a még BL-t jelentő negyedik helyért is meg kell harcolnia a csapatnak.

A bajnokság élmezőnye: