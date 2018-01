Álomgólokkal fordított 0-2-ről 4-2-re a Barca

A Barcelona 0-2-es hátrányból fordítva győzte le 4-2-re a Real Sociedadot a spanyol futballbajnokság 19. fordulójában. A Real Sociedad egy félidőt remekül futballozott, de aztán beindultak a katalánok, Suárez és Messi ellen ma sem volt ellenszer.

Nem kezdődött jól a meccs a Barcelonának, bár az előjelek is ezt súgták, Ernesto Valverde korábbi csapataival is mindig megszenvedett San Sebastianban. Egy veszélyes Lionel Messi lövés után a 11. percben megszerezte a vezetést a Real Sociedad. Egy jobb oldali beadásról alaposan lemaradt Paulinho, csak szemmel követte Willian Josét, aki előrevetődve fejelte be a labdát úgy, hogy az a földről pattant a felső sarokba.

A bekapott gól sem rázta fel a Barcelonát, továbbra is ötlet nélkül, görcsösen futballoztak. A Real Sociedad viszont nagyszerűen játszott és még az sem zavarta meg a baszkokat, hogy egy teljesen szabályos gólt vettek el tőlük. Az első félidő második felében a második góljukat is megszerezték a 34. percben.

Maga az előkészítés fantasztikus volt, hiszen Canales 30 méteres passzával lépett ki a védelem mellett Juanmi. A befejezés már szerencsés, hiszen Juanmi lövése Sergi Roberto lábán változtatott irányt és csapta be Ter Stegent. Ettől függetlenül teljesen megérdemelten vezetett a hazai csapat.

Erre a gólra viszont nagyon gyorsan jött a válasz, az első gólnál hibázó Paulinho lőtte be Luis Suárez passzát, már a nyolcadik bajnoki gólját szerezte a 39. percben.

A második félidő rögtön egy hazai lehetőséggel kezdődött, alig pergett le az első perc, Canales távoli bombáját fogta Ter Stegen. A Barca aztán sokkal nagyobb sebességi fokozatra kapcsolt és nagyon gyorsan ki is egyenlített, az 50. percben Suárez egy zseniális íveléssel szerezte meg a második vendéggólt.

A 71. perc pedig meghozta a fordítás, megint Suárez volt a főszereplő. Egy rossz felszabadítás után Vermaelen fejelte vissza jó ütembe a labdát, éppen Suárez elé, aki bevezette a 16-oson belülre és a rövid sarokba vágta, 0-2-ről állt fel a spanyol bajnokság elsője.

Az utolsó percekre a Barcelona már gondosan ügyelt arra, hogy megtartsa előnyét. Ezt a legkönnyebben úgy tehette, hogy az ellenfél térfelén igyekezett tartani a labdát a szűnni nem akaró szakadó esőben. Abszolút jól csinálták, Messi megrúgta a 17. bajnoki gólját egy kiváló szabadrúgásból. Ezzel el is dőlt minden.

A Barca egy hihetetlen rossz sorozatot szakított meg a győzelmével, 2007. május 5-e óta először tudott bajnoki meccset nyerni az Anoetában. Azóta 5 Real Sociedad-győzelem és két döntetlen jött egymás után.

Lionel Messi a 366. bajnoki gólját szerezte ezzel pedig leelőzte a legendás Gerd Müllert, aki 365 bajnoki gólig jutott pályafutása során. Ez pedig az öt legnagyobb bajnokságot fiigyelembe véve abszolút rekord.

La Liga, 19. forduló:

Real Sociedad-FC Barcelona 2-4 (2-1)

Levante-Celta Vigo 0-1 (0-1)

Alavés-Sevilla 1-0 (0-0)

Espanyol-Athletic Bilbao 1-1 (1-1)

szombaton játszották:

Deportivo La Coruna-Valencia 1-2 (0-1)

Girona-Las Palmas 6-0 (1-0)

Real Madrid-Villarreal 0-1 (0-0)

Eibar-Atlético Madrid 0-1 (0-1)

pénteken játszották:

Getafe-Málaga 1-0 (0-0)

hétfőn játsszák:

Real Betis-Leganes 21.00

Az állás:

1. FC Barcelona 19 52- 9 51 pont

2. Atlético Madrid 19 28- 8 42

3. Valencia 19 40-19 40

4. Real Madrid 18 32-17 32

5. Villarreal 19 26-21 31

6. Sevilla 19 23-28 29

7. Eibar 19 24-31 27

8. Getafe 19 23-18 26

9. FC Girona 19 28-28 26

10. Celta Vigo 19 33-27 25

11. Athletic Bilbao 19 21-20 25

12. Leganés 17 13-14 24

13. Real Betis 18 30-34 24

14. Espanyol 19 16-22 24

15. Real Sociedad 19 33-34 23

16. UD Levante 19 15-26 18

17. Alavés 19 14-27 18

18. Deportivo La Coruna 19 21-37 16

19. Málaga 19 13-33 11

20. Las Palmas 19 14-46 11

A 16. fordulóból a Leganés-Real Madrid mérkőzést utóbbi csapat klubvilágbajnoki szereplése miatt elhalasztották.