Nyerjünk Nikolicsnak még egy díjat

A Major Soccer League számára nagyon fontos, hogy az ott szereplő játékosok valóban a szurkolók kedvencei legyenek. Egy újabb szavazást írt ki a bajnokság hivatalos honlapja, amelyen a legnépszerűbb játékosra lehet szavazni, aki a közösségi médiákban a legaktívabb.

Erről maga Nikolics Nemanja mesélt a saját oldalán, érdemes elolvasni és szavazni Nikolicsra. Nyerjen megint egy díjat.

„Már Lengyelországban is nagy hangsúlyt fektettem az oldalaim üzemeltetéseire, ezek a felületek tökéletesek arra, hogy tartsam a kapcsolatot a magyar szurkolókkal. Amerikában nagyon komolyan veszik ezt a területet, úgyhogy érkezésemkor a Facebook ès Insta oldalak mellett a Twittert is elindítottam, ami az USA-ban nagyon népszerű. „

„Ott tartunk, hogy időnként már az MLS hivatalos oldalai is kérik tőlem, hogy ezt vagy azt posztoljam, küldenek nekem videókat, képeket. Hatalmas dolog lenne, ha sikerülne megnyerni ezt a díjat! Ez a szurkolóim, a magyarok elismerése lenne, mert elképesztő az az aktívitás, amivel a magyar drukkerek hozzáállnak, egy-egy ilyen szavazáshoz.

Egyébként ez az amerikaiaknak is feltűnt már, mert például az All Star meccs előtt a tv-ben és a rádióban is jelezték: nagy mennyiségben érkeztek rám szavazatok Magyarországról!” – írta a hivatalos Facebook oldalán.