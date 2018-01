Véget ért a Manchester City 30 meccses álma

Véget ért a Manchester City 30 meccs óta tartó veretlenségi sorozata a Premier League-ben. Az angol futballbajnokság 23. fordulójának a rangadóján a Liverpool sokáig úgy tünt, hogy kiüti a hatalmas fölénnyel vezeti manchesteri csapatot. De aztán volt egy hatalmas menekülés és a vége 4-3 lett.

Jól kezdett mind a két csapat, és mielőtt eldönthettük volna, melyik jobban, Alex Oxlade-Chamberlaine megszerezte a vezetést a Liverpoolnak. 20. meccsén a harmadik gólját szerezte, ehhez az Arsenalban, korábban 71 meccsre volt szüksége. Vezetett a Pool, de nem nyugodhatott meg, a Manchester City a gól után nagy erőkkel ment az egyenlítésért, de közben a Liverpool már az ellenfél térfelén igyekezett zavart okozni.

A szünetre mégis döntetlennel mentek a csapatok. A Manchester City látványos góllal egyenlített. Egy jobb oldalról átívelt labdát nagyon elszámított Joseph Gomez, a Pool védője. Leroy Sané szépen vette mellre, ezzel tempóelőnybe is került, még Matipot is becsapta, majd bevágta a rövid sarokba. A kapus, Loris Karius nem védhette, de talán azért is, mert beadásra számított, így üres marad a rövid sarok.

51. percben Otamendi fejese a felső kapufára ment, aztán Szalah ívelése is a lécről hagyta el a játékteret, az 59. percben pedig jött a Pool vezetőgólja. Roberto Firmino hihetetlen harcosan küzdött meg egy labdáért, a 16-oson belül átvette, majd látványosan ívelte el a kapus mellett-felett. Két perccel később Saido Mané majdnem lemásolta, az ő lövése a jobb oldali kapufáról pattant kifelé.

De csak újabb két percet kellett várni Mané újabb varázslatára. 15 méterre a kaputól kapta a labdát. Kicsit kivárt, kicsit felnézett, majd bal külsővel valami hihetetlen nagy gólt ragasztott a jobb felső sarokba. Gólra gólt és a Liverpool ezt megcsinálta, hatalmas lélektani előnybe került, a 3-1-et már ne is számítsuk ebbe bele.

Lehet-e fokozni ezt? Lehetett és megint Szalah, Afrika legjobbja egy rossz indítás után visszakapta a lehetőséget, Ederson rosszul szabadított fel, éppen Szalah elé került a labda, aki 35 méterről csodálatosan ívelte az üres kapuba. Még csak a 68. percben jártunk és Guardiolának ekkor már azon kellett gondolkodnia, nem hogy a vereséget, de kiütést kerülje el csapatával.

A City nem adta fel és a 84. percben a második gólját is megszerezte, Robertson maradt most le az emberéről és Bernardo Silva tíz méterről bevágta. A Liverpool ekkor már az eredmény tartására törekedett, magára húzta ellenfelét.

Olyannyira, hogy a City, már a hosszabbítás perceiben egyel közelebb került ahhoz, hogy megőrizze veretlenségét. Ilkay Gündogan az utolsó pillanatban megrúgta a vendégek harmadik gólját is. Hirtelen nagyon sürgős lett a Manchester Citynek, és meg volt a lehetősége az utolsó utáni pillanatban is. Egy jobb oldali szabadrúgás után Sergio Agüero az oldalhálóba fejelt. Fantasztikus meccs volt.

A Manchester City legutóbb 2017. április 5-én, a Chelsea otthonában szenvedett bajnoki meccsen vereséget, akkor 2-1-re kapott ki. Ennyi gólt pedig éppen egy éve, 2017. január 15-én kapott. Akkor is Liverpoolban, csak akkor az Everton nyert 4-0-ra. A Manchester City ezzel együtt is bőven vezeti a PL-t, 62 pontja van, a Pool pedig feljött a harmadik helyre, ugyanannyi pontja, 47 van, mint a második Manchester Unitednek és a negyedik Chelsea-nek is.

Premier League, 23. forduló:

FC Liverpool-Manchester City 4-3 (1-1)

Bournemouth-Arsenal 2-1 (0-0)

hétfőn játsszák:

Manchester United-Stoke City 21.00

szombaton játszották:

Tottenham Hotspur-Everton 4-0 (1-0)

Chelsea-Leicester City 0-0

Crystal Palace-Burnley 1-0 (1-0)

Huddersfield-West Ham United 1-4 (1-1)

Newcastle United-Swansea City 1-1 (0-0)

Watford-Southampton 2-2 (0-2)

West Bromwich Albion-Brighton 2-0 (1-0)

Az állás:

1. Manchester City 23 67-17 62 pont

2. Manchester United 22 45-16 47

3. FC Liverpool 23 54-28 47

4. Chelsea 23 41-16 47

5. Tottenham Hotspur 23 46-21 44

6. Arsenal 23 41-30 39

7. Burnley 23 19-20 34

8. Leicester City 23 34-32 31

9. Everton 23 25-38 27

10. Watford 23 33-42 26

11. West Ham United 23 29-41 25

12. Crystal Palace 23 21-33 25

13. Bournemouth 23 24-35 24

14. Huddersfield 23 19-39 24

15. Newcastle United 23 21-31 23

16. Brighton 23 17-29 23

17. Southampton 23 23-34 21

18. Stoke City 22 23-47 20

19. West Bromwich Albion 23 18-30 19

20. Swansea City 23 14-35 17