A unitedes Valenciának eszébe jutott, hogy két lába van

Sima Manchester United-siker zárta a Premier League 23. fordulóját, nem is a végeredmény, vagyis a kiesőhelyen álló Stoke City legyőzése okozott meglepetést a mérkőzésen, hanem az, hogy a United ecuadori játékosa, Antonio Valencia felfedezte a bal lábát egy hatalmas bombagóllal.

Valencia, aki eddig az egyik legegylábasabb futballista hírében állt, a 9. percben villant nagyot, majd egyből Anthony Martialhoz rohant, talán ő tanította meg ballal célozni.

Még az első félidőben betalált Martial is – ő és Valencia is Paul Pogba gólpasszából volt eredményes –, majd a 3-0-s végeredményt a 72. percben Romelu Lukaku állította be.

A Manchester United továbbra is második a bajnokságban, ám a Manchester City vasárnapi botlásával 12 pontra csökkentette a hátrányát José Mourinho csapata.