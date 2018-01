A 11. Hertha BSC a harmadik helyezett Borussia Dortmund ellen játszott a német Budesliga 19. fordulójában. A meccset Dárdai Pál csapata kezdte jobban, azonban egy szerencsétlen góllal a Dortmund egyenlíteni tudott.

Elég nyögvenyelős volt a mérkőzés, főleg a középpályán őrölték egymást a csapatok. Nagy helyzetek nem is igazán akadtak, a Hertha pedig elsősorban a védekezéssel volt elfoglalva, bár még így is a berlini csapat tűnt jobbnak. Az első gólt is Dárdai csapata szerezte egy gyönyörű támadás után rögtön a második félidő elején:

A bekapott gól után magasabb fokozatba kapcsolt a Dortmund és elkezdtek agresszívebben támadni, Dárdai csapata pedig jobb híján csak védekezett (bár egy lesgólt még így is szereztek). Ez azonban nem jött be, a 71. percben egy aladott labda után egyenlíteni tudott a Dortmund:

Az egyenlítés után a Dortmundé volt a meccs, de a győztest gólt már nem sikerült megszerezni. A botlás miatt már most biztos, hogy az RB Leipzig lesz a második a forduló után, egy győzelemmel pedig négy pontosra növelheti az előnyét. A Hertha pedig maradt 11. és egyre távolibbnak tűnik az európai kupasorozatot érő 6. hely.

(Borítókép: Shinji Kagawa gólja a Hertha BSC ellen. TF-Images/Getty Images)