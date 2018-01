A 49 passzos gólt is nevezni kéne a Puskás-díjra

A Steaua Bucurestit három teljes szezonon át nem tudták legyőzni. Jenei Imre alakította ki a hatékony, gyorshajtós stílust, mert a labda sosem izzad. A román klub a Barcát is legyőzte BEK-döntőben.

A skót Celticet tavaly Puskás-díjra jelölték, mert a futballistái körülbelül másfél percig tartó, 29 passzos játék végén szereztek gólt. Szombaton emeltek a szinten, középkezdés után két percig járatták a labdát, mielőtt gólt lőttek a Brechin City-nek.

A meccset a Celtic kezdte, ráérősen passzolgatott hátul, de szép lassan egyre közelebb került a Brechin kapujához. A másodosztályú csapat hiába próbált labdát szerezni, hozzá sem tudtak érni. A Celtic közel két percig tartotta a labdát, majd az alapvonalról érkező, 49. passz után James Forrest talált a kapuba.

A Celtic csak azt csinálta, amit szokott, statisztikák is bizonyítják, hogy labdatartásban a skót bajnok Európa legjobbja, ha a bajnokságokat nézzük, előzi a Manchester Unitedet és a Barcelonát is. Ha a Celitchez kerül a labda, átlagosan 23,5 másodpercig meg is tartja.

A skót FA-kupa-meccsen végül 5-0-ra nyert a Celtic.