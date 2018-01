A Nemzetek Ligáján múlik, játszunk-e 2020-ban Budapesten Eb-meccset

Nyomasztó meccsek után zárjuk a vb-selejtezőt, visszaestünk játékban, helyezésben is. Ha az 1-8 után nem ébredt fel a futball, mi garantálná, hogy most legyen megfelelő program és annak kemény számonkérése.

Két út, ami a 2020-as Eb-re vezet

Az UEFA már régóta kereste a lehetőségét, hogy az Eb-, illetve a világbajnoki selejtezők közben lejátszott tét nélküli, sokszor érdektelen barátságos meccseket felváltsa egy színvonalasabb, téttel bíró sorozattal. 2014-ben fogadták el a mostani sorsolással elinduló koncepciót.

Az 55 részt vevő országot az UEFA a nemzeti válogatottak koefficiensei alapján négy divízióra osztották a 2018-as vb-selejtezők befejezése után, így:

A divízió: 12 válogatott, 4 darab hármas csoport

1 kalap: Németország, Portugália, Belgium, Spanyolország

2 kalap: Franciaország, Anglia, Svájc, Olaszország

3 kalap: Lengyelország, Izland, Horvátország, Hollandia

B divízió, 12 válogatott, 4 darab hármas csoport

1 kalap: Ausztria, Wales, Oroszország, Szlovákia

2 kalap: Svédország, Ukrajna, Írország, Bosznia-Hercegovina

3 kalap: Észak-Írország, Dánia, Csehország, Törökország

C divízió, 15 válogatott, 1 darab hármas és 3 darab négyes csoport

1 kalap: MAGYARORSZÁG, Románia, Skócia, Szlovénia

2 kalap: Görögország, Szerbia, Albánia, Norvégia

3 kalap: Montenegró, Izrael, Bulgária, Finnország

4 kalap: Ciprus, Észtország és Litvánia

D divízió: 16 válogatott, 4 darab négyes csoport

1 kalap: Azerbajdzsán, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Fehéroroszország, Grúzia

2 kalap: Örményország, Lettország, Feröer-szigetek, Luxemburg

3 kalap: Kazahsztán, Moldova, Liechtenstein, Málta

4 kalap: Andorra, Koszovó, San Marino, Gibraltár

Minden csoportban oda-visszavágós (ez összesen hat fordulót jelent) rendszerben 2018 szeptemberében, októberében és novemberében játszanak. Minden divízióból a négy csoportgyőztes az úgynevezett playoffkörbe jut, és egyben a csoportgyőztesek (kivéve az A divízió) eggyel feljebb jutnak. A csoportutolsók (kivéve a D divízió) egy divízióval lejjebb esnek. Az A divízió csoportelsőinek külön tét is van, ők játszanak majd a Nemzetek Ligája kupájáért.

Hogy néz ki a menetrend?

A Nemzetek Ligája meccsei 2018 szeptemberben indulnak majd, onnan három hónap alatt háromszor két fordulót rendezve el is dőlnek a csoportok, ezzel a feljutók és kiesők.

A következő fázis 2019 márciusától az Eb-selejtező lesz. A Nemzetek Ligájában is induló 55 válogatottat itt 10 csoportba osztják, 5 darab öt- és 5 darab hatcsapatos csoportba. 2019-ben márciusban, júniusban, szeptemberben, októberben és novemberben is havi 2-2 fordulót, azaz összesen 10 fordulót rendeznek majd. Minden csoportból az első és a második jut ki a 13 városban – köztük Budapesten is – rendezendő Európa-bajnokságra, így lesz meg az első 20 Eb-résztvevő.

Közben 2019 júniusában lezajlik a Nemzetek Ligája A divíziójának playoffköre is (a másik három dívízió még vár), amelyben a négy csoportgyőztes vesz részt. Ez egyelőre csak a Nemzetek Ligája bajnoki címéről hivatott majd dönteni. A tornán nem körmérkőzéseket rendeznek, hanem elődöntő-döntő formában játszanak majd a csapatok.

2019 novemberére tehát befejeződnek a Európa-bajnoki selejtezők, ahonnan 20 csapat már kijutott az Eb-re, és az is eldől, ki nyeri a Nemzetek Ligáját. Külön motivációt jelent, hogy az Eb 24 fős mezőnye a Nemzetek Ligája négy divíziójának győztesével egészül ki, azaz az A, a B, a C és a D osztály legjobbja is ott lehet az Eb-n. Ennek a döntőit 2020 márciusában rendezik, sikertelen Eb-selejtező esetén mi is ebben bízhatunk, már persze, ha addig sikerült csoportgyőztesként zárni a Nemzetek Ligájában.

Az európai válogatott futball menetrendje 2018 szeptemberétől:

2018 szeptember – két csoportforduló a Nemzetek Ligájában

2018 október – két csoportforduló a Nemzetek Ligájában

2018 november – az utolsó két csoportforduló a Nemzetek Ligájában

2019 március – két csoportforduló az Európa-bajnoki selejtezőben

2019 június – két csoportforduló az Európa-bajnoki selejtezőben; a Nemzetek Ligája A divíziójának playoffköre

2019 szeptember – két csoportforduló az Európa-bajnoki selejtezőben

2019 október – két csoportforduló az Európa-bajnoki selejtezőben

2019 november – az utolsó két csoportforduló az Európa-bajnoki selejtezőben

2020 március – a Nemzetek Ligája playoffkörei

2020 június–július – Európa-bajnokság 12 városban

Hogyan csatlakozik az Nemzetek Ligája az Eb-selejtezőkbe?

2019 novemberére húsz válogatott tehát már kivívta az Európa-bajnoki részvételt a selejtezőkből. Ezek a válogatottak gyakorlatilag a Nemzetek Ligája bármely divíziójából kikerülhetnek. Vagyis lényegében garantált olyan paradox helyzet, amiben Nemzetek Ligája-csoportgyőztes is megszerezte az Eb-selejtezőben a részvételt. Mivel csoportgyőztesként jogosult lenne a playoffra, a helyét át kell adni egy másik csapatnak.

Ebben az esetben kétféle feltöltési módszert alkalmaz az UEFA. Prioritásban először a saját csoportjából töltik fel a maradék helyeket a Európa-bajnoki pótselejtezőre. De, ha például az A divízió 12 válogatottjából 9 kijut a selejtezőből az Eb-re, akkor az A csoport négy helyére csak három csapat marad, így a B divízióból érkezővel töltik fel a hiányzó helyet, és így tovább, ha B-ből fogynak el a csapatok, a C divízióból jöhet a playoffos. Az UEFA alábbi videója vizuálisabban szemlélteti a lehetőségeket

De hova juthat a magyar válogatott?

Ebben a rendszerben könnyen előfordulhat, hogy hiába leszünk rendezői a 2020-as Európa-bajnokságnak, mégsem láthatjuk saját csapatunkat az újjáépülő Puskás Stadionban. Az előző négy selejtezőben Magyarország rendre csak a csoportja harmadik helyén végzett. A mostani lebonyolítás alapján a csoportharmadik hely kevés lesz a továbbjutáshoz, így aztán a Nemzetek Ligájában bízhatunk.

Ott is először is abban, hogy megnyerjük a C divízió playoffját is. A válogatottak sorát elnézve ez egyáltalán nem egy könnyű, sőt nagyon nehéz feladat. Másodsorban pedig abban bízhatunk, hogy a legerősebb válogatottak az Eb-selejtezőben kivívják a részvételt. A tavaly véget ért vb-selejtezőkben a mi osztályunkból csak a szerb és a görög válogatott végzett az első két hely valamelyikén.

Ha szintén a vb-selejtezőket vesszük alapul, akkor az A divízióból 11 válogatott, a B-ből 5 (az oroszok rendezőként vb-résztvevők), és a C-ből 2 csapat volt csoportja első két helyén. Azt tegyük hozzá, hogy a példa kicsit sántít, hiszen a vb-selejtezőket 9 csoportban rendezték. Ez a példa csak azt szemlélteti, hogy könnyen előfordulhat, hogy az A csoport nagy részét a B-ből fogják feltölteni, de a B-ben így is marad annyi, hogy a legjobb C csoportosokhoz nem kell hozzányúlni, vagyis egy sikertelen Eb-selejtező előtt muszáj lenne a divíziónk playoff-körét elérni, vagyis csoportelsőnek lenni. Ez a komoly kihívás.

Mi lesz hosszú távon?

A tervek szerint a Nemzetek Ligája 2020 őszén, a fentebb felsorolt elvek alapján, a második idényével folytatódna. 2021-ben elkezdődnek a világbajnoki selejtezők és azt egyelőre nem tudni, hogy a Nemzetek Ligája milyen elven csatlakozna abba bele (a kijutási szisztéma alapján vélhetően sehogyan). Egyelőre még az sem tisztázott, hogy a 2024-es Eb-selejtezőkre is megmaradnak ezek az elvek, ezt majd az UEFA az első két sorozat eredményességétől teszi függővé.

Két utat kaptak tehát a csapatok az Eb-re való kijutásra, amelynek külön érdekessége, hogy a leggyengébb válogatottak közül is egy ott lehet majd a 2020-as tornán. Így például Azerbajdzsán, Macedónia, a fehéroroszok, vagy akár a grúzok is.

A feltöltési elv sem túl életképes, éppen az alacsonyabbra rangsorolt nemzetek járhatnak éppen rosszul, és pont azok, amelyek valamilyen bravúr folytán bár előrébb végeznek, a fölötte álló csoportok lyukassága miatt éppen az erősebbek ellen kell a végső csatát megvívni.