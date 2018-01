Zidane: Veszélyben lesz az állásom a PSG ellen

A Real Madrid szerda este kikapott a Leganéstől, és ezzel ki is esett a Spanyol Kupából. A vereségért Zidedine Zidane edző vállalja a felelősséget, és úgy érzi februárban a PSG elleni Bajnokok Ligája párharcban már az állása a tét.

„Természetesen. Ez nagyon is világos. Én vagyok a felelős ezért, én vagyok az edző" – válaszolt Zidane arra kérdésre a meccs után, hogy veszélyben van-e az állása. A Real Madrid idén könnyen trófea nélkül maradhat, a bajnokságban 19 pontos hátrányban van a Barcelonával szemben és most a kupából is kiszállt, csak a BL-ben maradt esélye. A legjobb 16 között a PSG-vel játszik a Real, Zidane szerint is dönthet a párharc a jövőjéről.

„Nem sajnálkozom a kihagyott játékosok miatt. Néhányuknak pihenésre volt szükségük. Papíron ez egy versenyképes csapat volt, de az első félidőben ez nem volt igaz. Én jelöltem ki csapatot, és a végén rosszul kezeltem több dolgot is. Magamra haragszom, nem a játékosokra. Ők megpróbálták, futottak, lehet, hogy rosszul játszottak, és benne voltak az égésben, de enyém a felelősség." – mondta az edző.

„Mindig pozitívan gondolkodom, még egy ilyen bukás után is, egy ilyen estén is, amikor bocsánatot kell kérnünk a szurkolóinktól. Van egy meccsünk szombaton és február 14-én egy BL-meccsünk." – idézte Zidane-t a Goal.com.