Akkor ez most Piqué gólja, nem?

Véres verejtékkel, szezonbeli leggyengébb futballjával verte a Barcelona a spanyol bajnokságban 17. Alavést vasárnap este, a Nou Campban. A bentmaradásért küzdő csapat félidőben még vezetett, Luis Suárez csak a 72. percben tudott egyenlíteni, hogy aztán Messi szabarúgásból megszerezhesse a győztes gólt a 2-1-hez a 84.-ben.

De várjunk csak egy pillanatot, kié is volt az az egyenlítő gól? Suárez ugyanis kapásból kissé eltörte Iniesta remek beadását, és a lassításokból látszik, hogy Piqué összehúzza magát, de dőlés közben a karján megcsúszik a labda.

Igen, a kezéről ment be, bár alig lehetett észrevenni. Vétlen volt, de a hátsó kamerából látszik, hogy Suárez lövése valószínűleg kapura sem megy, ha nem változtat irányt a csapattársán. De az biztos, hogy a visszaérő védőben a vonalon elakadt volna a labda.

Vagyis ha nincs Piqué, ez nem gól, de a találatot Suáreznek írták be.

Kissé meglepő, de a madridi Marca című újság is vétlennek értékeli Piqué kezezését, azaz nem kellett volna érvényteleníteni a gólt. Fura, hogy futballban kézről megy be, de érvényes. A szabályok szerint persze van ilyen.

A második gólnál is mázlija volt a Barcának, ugyanis a Messi-szabad előtt Paco Alcácer, akit felrúgtak, biztosan lesről jött visza a labdáért. Sergi Roberto passzánál is lesen állt, utána ha Suárez hozzáér, akkor is lesről érkezik a csatár, akit faultoltak.

Ignacio Iglesias Villanueva játékvezető és asszisztense – ők voltak, aki Valenciában nem adták meg a Barca méteres gólját – most egyik lest sem látta.

A 88. percben az Alavés-játékosok hevesen reklamáltak egy lövésük után, ami a barcás Umtiti kezében akadt el. Büntetőt akartak, de a bíró nem ítélt semmit. A labda nagyon közelről jött és erősen, a védő keze maga mellett volt, természetes helyzetben.

Láttunk már azért ilyenért büntetőt, úgyhogy az egész meccset figyelembe véve egyértelmű, hogy a Barca ezúttal szerencsével nyert. (Spanyolországban nincs videóbíró, csak a következő szezonban vezetik be.)

A Marca is megírta, hogy február 14-én lesz két éve, hogy a Barcelona ellen büntetőt fújtak a spanyol bajnokságban. 74 bajnoki ment el, azóta nem adtak tizenegyest ellenük.