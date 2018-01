Marseille-ben forradalmasították a középkezdést

Érdekesen kezdődött a második félidő a hétvégi Marseille-Monaco (2-2) francia bajnoki rangadón: a marseille-es Payet egyszerűen kirúgta a labdát taccsra, a - nekik - jobb oldali szögletzászló közelébe.

A kommentátorok is csak azt kérdezték, hát ez meg mi volt, és két percen belül választ is kaptak rá. A Monaco-bedobásra felállt letámadni a Marseille, a vendégek nem is tudták kihozni, a labda kiment, már a hazaiak jöhettek bedobással.

Ők meg tudták tartani a labdát, és bár Thauvin egy pillanatra elvesztette, ám visszaszerezte, felrúgták, szabadrúgást végezhetett el Payet. A beadását Germain a kapuba bólintotta, máris vezettek 2-1-re.

Ami történt:

Payet szándékosan kivágta a labdát a középkezdésnél, tudván, hogy egy bedobásból nehéz kijönni a saját térfélről, és a terv be is vált, viszaszerezték a labdát, gólt rúgtak.

A németben gegenpressingnek, azaz ellennyomásnak nevezik ezt a letámadást, Koroknai kolléga emlékszik is egy 3-4 évvel ezelőtti Leverkusen-meccsre, amikor ők is hasonló kezdéssel kísérleteztek.

(B verzió a történtekre: jól fizetett a bedobás, mint a második félidő első eseménye.)