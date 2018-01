35 évesen infarktust kapott a válogatott futballista

A Ferencvárosi Futball Club edzője, a 35 éves Takács Ákos a hétvégén infarktust kapott - adta hírül a klub Facebook-oldalán.

A BLSZ II-ben szereplő FFC a REAC elleni kupameccsre készül, a válogatottban öt meccsen szereplő Takács pedig kórházban van.

"Jól van, pihenéssel lendül át ezen a nehéz helyzeten. Neki, és a családjának is nyugalomra van szüksége ebben a helyzetben. A csapat teljes mellszélességgel kiáll mellette, és gőzerővel készül a REAC elleni kupameccsre, valamint a sikeres tavaszra" - írták.

Takács Lothar Matthäus irányítása idején került a nemzeti csapatba 2005-ben, Máltának gólt is lőtt. A Ferencváros mellett a dán Vejlében, a Honvédban és Győrben játszott. A középpályán és jobbhátvédben is be lehetett vetni.