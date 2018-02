A Barcelona pocsolyafutballal is új rekordot döntött

Az Espanyol ismét meglepte a Barcelonát, a spanyol bajnokság 22. fordulójában 1-1-gyel zárult a városi derbi. A Barcelona azonban így is felállított egy új klubrekordot, 22 veretlen meccses bajnokságuk még nem volt.

A spanyol kupában két héttel ezelőtt az Espanyol hazai pályán 1-0-ra verte a Barcát, és most is volt erre esélye, már csak azért is, mert Lionel Messi a kispadon kezdett.

A derbi alatt végig szakadt az eső, és az Espanyol pályája elég gyorsan pocsolyává változott, ami nem kedvezett a sokpasszos játéknak. A hazai csapat erőszakosan játszott, több helyzetet is kidolgozott. Kapuba is találták, de egyértelmű volt, hogy az alapvonal mögül húzták vissza a labdát a találat előtt.

A második félidőben azonban már ki tudták használni a Barca védelmi hibáját, Sergio Garciát nem fogták elég szorosan, így elég könnyen a középen érkező Gerard Morenohóz emelt, aki fejjel szerzett vezetést a 66. percben.

Ekkor már Messi is a pályán volt, Ernesto Valverde az 59. percben hozta be Paco Alcacer helyére, de látványosan nem javult fel a Barcelona játéka. Messit pedig nem nagyon kímélte az ellenfél. A meccs végig feszült volt, Gerard Moreno durván beleszállt Piquébe, ami miatt mindkét csapat balhézott.

Piqué éppen ezelőtt szerezte meg az egyenlítő gólt, Messi szabadrúgását fejelte kapuba a 82. percben.

A Barcelona továbbra is nagy előnnyel vezet a bajnokságban, de az Atlético Madrid közelebb jöhet, kilencpontosra csökkentheti hátrányát. Az Espanyol a 15. helyen áll.