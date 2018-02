Egy 30 méteres bombagólt potyával nullázott ki a Milan

Az AC Milan már korán vezetést szerzett az Udinese ellen a Serie A 23. fordulójában, de egy potyagóllal végül elbukta a győzelmet.

A Milan hárommeccses győzelmi sorozattal kezdte meg a felzárkózást az élmezőnyhöz a bajnokságban, az újabb siker azonban elmaradt, pedig jól kezdett Gattuso csapata.

A 9. percben Suso forduló le a védőjéről, terület is volt előtte, vihette is volna még közelebb a labdát, de ő a lövés mellett döntött. Bizzarri kapus ki is lépett, de talán még a gólvonalon sem tudta volna fogni a bal felső sarokba küldött bombát.

A Milan sokáig tartotta az eredményt, de Calabria 68. perces piros lapja után 10 emberrel játszott. A 76. percben a védelem szét is esett, egy beadásba Bonucci nyúlt bele rosszul, majd Donnarumma kapus is hibázott, a saját kapujába ütötte a labdát.

A Milan 35 ponttal most a nyolcadik a bajnokságban, a közvetlenül mögötte lévő Udinese eddig 33 pontot gyűjtött.