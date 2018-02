A Watford is ízekre pofozta a Chelsea-t

A Chelsea szerdán hazai pályán kapott ki 3-0-ra a Bournemouth-tól, hétfőn a Watfordhoz utaztak a Premier League-ben: és veszítettek 4-1-re.

Rosszul indult a meccs Antonio Conte csapatának, Bakayokót már a 30. percben kiállította Mike Dean bíró, amikor öt percen belül másodszor adott neki sárgát. Nagyon szigorú volt a második lap, a Chelsea 10 emberre fogyatkozott.

A 41.-ben a Watford ki is használta az előnyt, a Barcától kölcsön vett Deulofeut ugratták ki, eltolta a labdát Courtois kapus mellett, aki a vállával elsodorta a bal lábát. Dean jól észrevette, büntető. Troy Deeney bevágta a 11-est, a szünetben 1-0-ra vezetett a Watford.

A 80. percig nem sok minden utalt rá, hogy a Chelsea egyenlíteni fog, 10 emberrel igazából csak meccsben akartak maradni. De a 82.-ben Eden Hazard jó 20 méterről csavart a bal alsóba, nagy gólt lőtt, 1-1.

Két percig sem örülhetett Conte, egy Janmaat-Pereyra-összjáték lenullázta a Chelsea védelmét. Az uruguayi tökéletesen tette vissza a kényszerítőt, a holland még egyet húzott a tizenhatoson belül, majd higgadtan a bal alsóba gurított, ballal. 2-1.

A Chelsea szétesett, a Watford, vagy inkább Deulofeu megkontrázta két perc múlva, majdnem félpályás szóló végén simán kibillentette a középhátvéd Gary Cahillt, a jobb alsóba helyezett. 3-1.

Ez már szinte kiütéssel ért fel, a vége pedig valóban az lett, Pereyra is rúgott egyet, a büntetőterületen belül meglepte Courtois-t, a jobb kapufa mellé rúgta a labdát, 4-1.

A Chelsea hat napon belül kapott hét gólt, lőtt egyet.

A bajnokság már rég elment, lassan a BL-indulás lesz a tét, egy ponttal előzik az ötödik Tottenhamet.

A Watford a forduló előtt még ha 11. helyen is állt, csak három pontra volt a kiesőzónától, most 26 kör után hatra vannak, bár maradtak tizenegyedikek. A spanyol Javier Gracia remekül mutatkozott be hazai pályán a kispadon, miután múlt héten, első meccsén egy pontot szerzett.

A Chelsea-nél a tét Conte munkája, nem lenne meglepő, ha kirúgnák így két héttel a Barcelona elleni BL-nyolcaddöntő első meccse előtt.