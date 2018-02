Eddig tűrték a lelépni vágyó játékosokat a Dortmundnál

Mióta a nyáron hírbe hozták Ousmane Dembélét a Barcelonával, újra és újra megmutatkozott, hogy hiába tiltakozik a Dortmund elnök-vezérigazgatója, Hans-Joachim Watzke legjobbjai távozása ellen, végül mégis elmennek a csapattól. Így volt ez Dembélé esetében a nyáron és ez történt most is, mikor Aubameyang az Arsenalhoz igazolt, a jövőben azonban valószínűleg nem sok ilyen lesz majd, Watzke ugyanis kemény büntetést helyezett kilátásba azoknak a játékosoknak, akik nyomást gyakorolnak a klubra, hogy elcseréljék őket – írja a Transfermarkt.

Csütörtökön világosan megmondtam a csapatnak, hogy a következő játékos aki szándékosan nem teljesít, vagy nem rúg gólokat, az garantáltan nem fogja megúszni a dolgot és a következő meccseket maximum a nézőtérről látja majd.

– mondta Watzke egy interjúban vasárnap, egyértelműen utalva ezzel Dembélé és Aubameyang kálváriájára.

Előbbit ugye még a nyáron adták oda végül a Barcának, amiben valószínűleg nagy szerepet játszott az, hogy többször hangot adott nemtetszésének, amiért klubja még mindig nem egyezett meg a katalánokkal, nem jelent meg egy edzésen és a közösségi oldalain is egyértelművé tette, hogy nem akar a továbbiakban Dortmundban maradni.

Aubameyang esetében szinte pontosan ugyanez történt, a gaboni csatár egy fontos megbeszéléstől maradt távol, amiért fegyelmezési okokból kitették a keretből, de végül aztán neki is sikerült kiprovokálnia, hogy elküldjék a németek.

Watzke ezekkel az ügyekkel kapcsolatban elmondta, hogy mindenki ismeri már őket, mindkettő ártott a klub imidzsének, Dembélé ügyét pedig egyenesen katasztrofálisnak nevezte. Arról is beszélt, hogy 2011-ben és 2012-ben rosszabb futballistákból állt a csapat, de így is eredményesebbek voltak, ami főként a most hiányzó csapatszellemnek volt köszönhető.

Ennek ellenére ugyanakkor nem gondolja azt, hogy belső problémák lennének a Dortmundnál, egyszerűen csak több olyan helyzettel kellett megbirkózniuk, amikre előzetesen nem lehet felkészülni, de így is egység van a klubbon belül.