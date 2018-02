Félmilliós büntetést kapott a Honvéd-edző

Hat magyar edző vágott neki a hétvégén kezdődött NB I.-nek. A legsikeresebb az az egyetlen, akinek nincs élvonalbeli játékosmúltja. Mire mehet Horváth Ferenc, akinek még teljes idénye sincs? Pintér Attila is csak kétszer vitt végig csapatot.

Ahogy az várható volt, nem hagyta annyiban a Szeged 2011 vezetése, hogy edzőjüket, Supka Attilát elcsábította a téli szünetben a bajnoki címvédő Budapest Honvéd. Ahogy a csakfoci.hu beszámolt róla, a korább ferencvárosi futballista, Adem Kapic, a szegediek sportigazgatója már korábban jelezte, be fogják perelni a Honvédot.

„Szerintünk az elválást így ebben a formában nem tehette volna meg, hiszen a szerződése rendelkezik ezekről a dolgokról is” – mondta akkor Kapic.

Ebből munkaügyi peres út lehet, de közben az MLSZ is véleményt alkotott az üggyel kapcsolatban. A Fegyelmi Bizottság határozata értelmében a Szegednek adott igazat és súlyos büntetést rótt ki a szakvezetőre:

„A FEB Supka Attila vezetőedzőt (Honvéd), mert a Szeged 2011 Kft. sportszervezettel megkötött határozott idejű munkaszerződésében vállalt kötelezettségének nem tett eleget, 500.000 Ft pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.”

Korábban a Honvéd is közleményt adott ki amelyben kifejtette, hogy véleménye szerint Supka Attila törvényes keretek között fejezte be a működését Szegeden és ezt a bíróság is így fogja megállapítani.