Nem agyvérzés miatt lett rosszul Mészöly Kálmán

Mészöly Kálmánt vasárnap szállították kórházba, az első hírek agyvérzés gyanújáról szóltak, de a később elvégzett vizsgálatok szerint a Vasas és a magyar válogatott legendás játékos rosszullétét kétoldali tüdőgyulladás okozta. Emellett az is kiderült, hogy Mészölynek a szívével is probémái vannak.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Mészöly Kálmán az M4 Sport - Év sportolója gálán a Nemzeti Színházban 2018. január 11-én.

Mészöly Kálmán fia, Mészöly Géza a Blikknek adott tájékoztatást édesapja állapotáról.

„Apu nagyon rosszul volt, amikor a János kórházba vitte a mentő, az orvosok agyvérzésre gyanakodtak, és rengeteg vizsgálatot elvégeztek rajta, hogy megtudják, konkrétan mi a baj, aztán kiderült, szerencsére nincsen sztrókja, hanem egy bakteriális vagy vírusos megbetegedés következtében tüdőgyulladást kapott, s ettől nagyon legyengült a szervezete.”

A nemrég az MLSZ életműdíjával kitüntetett volt játékos és edző állapotát súlyosbítja, hogy a vizsgálatok során kiderült, a szívével sincs minden rendben, ezért átszállították a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára, hogy további vizsgálatokat végezzenek rajta.

„Sajnos, a szíve is rakoncátlankodott édesapámnak, ezért került át végül a városmajori intézménybe. Most már azt is tudjuk, hogy koszorúér-szűkülete van. Szó volt katéterezésről, erre azonban egyelőre nem került sor, még várni kell a döntésre. Az azért biztató, hogy most már a körülményekhez képest jobban érzi magát, reméljük, az orvosai segítségével mihamarabb felépül.”

(via ATV)