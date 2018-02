Mourinho: Olyan jól viselkedek, hogy díjat kéne kapnom

Érdekes kijelentést tett vasárnap a Manchester United portugál edzője, José Mourinho, azt találta ugyanis mondani, hogy olyan jól viselkedik a partvonalon, hogy azért díjat kéne kapnia – írja a Yahoo.

Minden erőmmel azon vagyok, hogy ebben a szezonban megnyerjem a legjobban viselkedő menedzsernek járó díjat.

– mondta Mourinho, akitől ugyan korábban nem állt távol a balhézás, de mára teljesen megváltozott, felkészül a meccsekre és nagyon boldog ettől. Persze azt hozzátette, hogy ő sem tökéletes, néha elveszíti az önuralmát egy-egy meccs alatt.

A portugál szerint annyi mindenért adnak díjat, hogy igazából ezért is ki lehetne osztani egyet, azt pedig minden bizonnyal meg is nyerné. Úgy tűnik tehát, hogy tovább folytatódik az adok-kapok Mourinho és Conte között, hiszen az elmúlt időszak beszólogatásaival együtt nehéz elképzelni, hogy a portugál szakember nem ismét olasz társának szúrt oda ezzel a megszólalással.

Mourinho beszélt egyébként a nemrég megszerzett chilei Alexis Sánchezről is, akit a Huddersfield Town ellen játszott első bajnokiján hétszer állítottak meg szabálytalanul, de így is belőtte első gólját a csapatnál. Ezzel kapcsolatban annyit mondott, egyértelmű, hogy a csatárt megpróbálják majd minden áron megállítani, de nem érzi úgy, hogy emiatt panaszkodnia kellene, mert Sánchezt kemény fából faragták, és meg tud birkózni az ilyen helyzetekkel is.