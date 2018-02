Félpályás keresztlabdából jött az év kapásgólja

Viszonylag csendes a hétvégi futballműsor Angliában, legalábbis ami a Premier League csapatait illeti, hiszen most mindenki csak az FA-kupában érdekelt: pénteken a Chelsea és a Leicester City is továbbjutott, szombaton pedig négy meccsel folytatódott a kupaküzdelem.

A taxilopós West Bromwich Albion és a Southampton meccsén meg is született a nap gólja, a hazai csapatban játszó Solomón Rondón lőtte meg Grzegorz Krychowiak félpályás keresztlabdájából. A venezuelai állítás nélkül, kapásból vágta be jobbal a hatalmas indítást, de ezzel is csak 2-1-re szépített percekkel a Southampton második gólja után.

Az eredmény a lefújásig már nem is változott, így a Southampton jutott a negyeddöntőbe.

Eredmények, FA-kupa, nyolcaddöntő