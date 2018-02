Taxit loptak a West Bromwich futballistái

A BBC arról írt, hogy a West Bromwich négy futballistája, Gareth Barry, Jake Livermore, Boaz Myhill és Johnny Evans elég furcsa eset miatt került az újságok címlapjára. A csapat Barcelonában tartózkodott a hét közben, és ott egy üresen álló taxit loptak el.

Az történt, hogy hajnalban taxival mentek egy gyorsétterembe, majd miután befejezték a vacsorát, kimentek az üzlet elé és a taxi ugyanott állt, csak üresen, kulccsal az indítóban. A négy futballista gondolt egy nagyot és elvitték az autót, azzal mentek vissza a szállodájukba.

Természetesen a taxit visszaszolgáltatták a jogos tulajdonosának, rendőrség nem is vette őket őrizetbe, de várhatóan lesz még folytatása az ügynek. A klub közleményt adott ki a négy játékos aláírásával, amelyben mindenki elnézést kért a csapatvezetéstől és a szurkolóktól is, hogy rossz színben tüntették fel a klubjukat, illetve azért is, mert megszegték az Alan Pardew által hozott kijárási tilalmat is.

A menedzser erre csak annyit reagált, hogy úgy érzi, a játékosai cserbenhagyták őt. Szinte biztos, hogy meg fogják büntetni négyüket. Az biztos, hogy nem most hétvégén lesz, mivel Jones-t és Barryt nevezték a Southamtpon elleni kezdőbe.

(Borítókép: Johnny Evans, Fotó: Charles McQuillan/Getty Images)