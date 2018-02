Tizenkét piros lap és egy összevert labdaszedő

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a brazilok nem tréfálnak, ha fociról van szó, de olyan meccseket, amik vasárnap lezajlottak a dél-amerikai országban, valószínűleg eddig senki nem is próbált meg elképzelni. Az egyiken összesen kilenc piros lapot osztottak ki, a másikon meg a vendégek egyik játékosánál gurult el a gyógyszer, miután meglátta, hogy az ellenfél labdaszedője boldogan ünnepel a hazaiak utolsó percben rúgott gólja után.

A béke derbi

Kezdjük a kilenc piros lappal, amit Bahia állam első osztályú bajnokságában sikerült összehozni a Vitória és a Bahia meccsén. Azt már az elején látni lehetett, hogy nem lesz túl békés az egyébként ironikusan "Clasico da Paz", azaz magyarul nagyjából "A béke derbi" névre keresztelt összecsapás, ugyanis az első félidőben is csak úgy röpködtek a sárgák, de ettől függetlenül akár még egy normális mérkőzés is lehetett volna, a félidőben 1-0 volt az állás a Vitória javára.

A második félidőben aztán tovább folytatódott az őrület, Vinícius büntetőből egyenlített, majd tett félreérthetetlen gesztust a hazai szurkolók felé. Ezt persze a Vitória játékosai nem hagyták annyiban, ebből pedig egy kisebbfajta tömegverekedés is kialakult, mely után a bírók rögtön kiszórtak hét embert, négy Bahia és három Vitória játékos kapott piros lapot. A meccs ezután újraindult, de nem sokáig, még két Vitória játékost kellett kiállítani, mert szabálytalanságokért megkapták a második sárgájukat.

Itt aztán feljöttek a rohamrendőrök is, a bírók pedig lefújták a meccset, miközben a közönség őrjöngve ugrált a lelátókon. Az egészet meg is lehet nézni, egyszerűen csodálatos:

A labdaszedő ne örüljön

A másik botrányos meccs sem volt semmi, a helyszín Mato Grosso do Sul állam, a két csapat pedig a Comercial és az Operário. Az egészről elöljáróban annyit érdemes tudni, hogy ez azon a környéken a legnagyobb derbi, mivel mindkét csapat fővárosi, szóval itt vélhetően mindig extrán odateszi magát mindkét fél.

A vasárnapi meccs ehhez képest nem volt különösebben eseménydús, egészen a 94. percig, amikor a Comercial végre betalált, ezzel bebiztosítva a győzelmet. Érthető módon ennek az oldalvonalon álló labdaszedő is eléggé örült, el is kezdett ünnepelni, egészen addig, míg az Operario padjáról páran oda nem mentek hozzá, köztük az egyik középpályás, Jefferson Reis is, aki úgy fejezte ki a nemtetszését, hogy MMA-sokat megszégyenítő módon vitte földre és verte össze a 19 éves srácot, akinek állítólag az orra is eltört.

Természetesen ezután is kitört egy tömegverekedés, itt három pirosat kellett kiosztani, emellett pedig a rendőrök letartóztatták az Operário masszőrét. Jefferson előbb elment a stadionból, úgyhogy ő egyelőre még szabadlábon van, de a labdaszedő már megtette ellene a feljelentést.