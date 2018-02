BL: Messi történelmi góllal mentett döntetlenre, a Bayern ötöt rúgott a Besiktasnak

Újabb két meccset játszottak le kedden a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőiből, az este érdekesebb meccse pedig egyértelműen a Chelsea-Barcelona összecsapás volt, a másik meccsen a Bayern toronymagas esélyesként fogadta a Besiktast. A Chelsea és a Barca a mai meccs előtt tizenkétszer találkozott a BL-ben, az összesített gólarány 18-18 volt, ez pedig azzal együtt, hogy Messi még sosem lőtt gólt a Chelsea-nek, jó meccset vetített előre.

A Barcánál tulajdonképpen a megszokott játékosok kerültek be a kezdőbe , a Chelseanél viszont nem volt ott sem Morata, sem Giroud, a csatársort Pedro, Hazard és Willian alkották. A Bayernnél is voltak érdekességek, Robben és Ribéry is a padon kezdte a mérkőzést.

Londonban a Chelsea kezdett veszélyesebben, Hazard tudott először kapura lőni, de nem sikerült eltalálnia, ezután pedig a Barca vette át a gyeplőt, stabilan tartották a labdát a Chelsea térfelén, de jó volt az angolok védelme, így igazán nagy helyzetet nem tudtak kidolgozni. A Chelsea előtt viszont megint ott volt a lehetőség, Rakitic rúgta fel Williant, amiért kapott is egy sárgát, a londoniak pedig remek helyről rúghattak szabadot, de Ter Stegen simán fogta a bal alsóra tartó lövést.

Utána sem változott komolyabban a játék képe, a Barca tartotta a labdát, de a Chelsea-nek voltak helyzetei, Willian mindkét kapufát szétbombázta, aztán volt kis híján sikerült kilőnie a felsőlécet is a hazaiaknak, de gólt nem sikerült lőniük.

A szünet után aztán felpörgött a Chelsea, elkezdtek egyre többet támadni, a 62. percben pedig Fábregas rossz lövéséből harcoltak ki szögletet, ami után ismét Willianhez került a labda, aki ezúttal nem hibázott, gyönyörűen kilőtte a jobb alsót.

A gól után továbbra is tökéletesen védekezett a Chelsea, pontosan tudták mit kell csinálni a katalánok ellen, egészen addig, míg fel nem rúgták Suárezt a tizenhatoson belül. Az uruguayi rögtön tizenegyest reklamált, de a bíró nem állította meg a játékot, ezért történhetett meg az, hogy a Chelsea védői is kissé enerváltan passzolgattak, míg őt nézték, ebből pedig egy különösen rossz passzt hoztak össze, amire Iniesta le is csapott, tökéletesen tette vissza Messinek, aki belőtte első gólját a Chelsea ellen a BL-ben.

Rögtön sietős is lett a Chelsea-nek, hiszen a Barcának tökéletes volt az 1-1, Conte rögtön be is küldte Moratát, aki gólt ugyan nem szerzett, de rögtön kapott egy sárgát reklamálásért. Innentől a Barca és Valverde már csak húzta az időt és nem is nagyon történt már semmi, maradt a döntetlen.

A nap másik meccsén a Bayern rendesen kitömte a Besiktast, miután a törököktől a 16. percben kiállították Vidát, aki egy rossz passz után utolsó emberként rúgta fel Lewandowskit. Addig egész jól játszott a Besiktas, de onnantól kezdve nem igazán volt esélyük.

Ennek ellenére is a 43. percig kellett várni a Bayern első góljára, Müller gurított közelről a kapuba. A második félidőben aztán már hét perc sem kellett a németeknek, Coman lőtt a jobb alsóba Lewandowski passzából, tíz perccel később pedig megint Müller jelentkezett be, és bekaratézta a labdát a törökök kapujába.

Utána Lewandowski kihagyott egyet, de a 79. percben már nem hibázott, egy Fabriról kipattanó lövést bombázott a kapuba. A 88. percben megint a lengyel érkezett és kivégezte a Besiktast, remek keresztlabda után talált be, ezzel bebiztosítva az 5-0–s végeredményt, meg valószínűleg a továbbjutást is.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő

Barcelona - Chelsea 1–1 (0–0)

Bayern München - Besiktas 5–0 (1–0)

Borítókép: Messi gólöröme. Fotó: Andrew Boyers / Reuters.