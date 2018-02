Harmadosztályú csapat ellen bukott el a City

Hétfőn játszották az FA-kupa ötödik fordulójának utolsó meccsét, ahol a Manchester City óriási meglepetésre kikapott a harmadosztályú Wigan Athletic otthonában, így az előző fordulóból is bravúrosan továbbjutó kiscsapat lesz majd ott a negyeddöntőben.

Pedig a City nem vette félvállról a mérkőzést, szinte csak náluk volt a labda, de igazán jó helyzetet nem tudtak kidolgozni. Az első igazán érdekes megmozdulás nem is egy lövés lett, hanem egy csúnya szabálytalanság, Delph páros lábbal rúgta fel Powert a hosszabbítás első percében. A bíró először sárga lapért nyúlt, de aztán meggondolta magát és pirosat mutatott fel Delphnek.

Emberhátrányba került tehát a City, amit Guardiola nem igazán tudott feldolgozni, a félidő lefújása után még a folyosón is hevesen vitatkozott a Wigan menedzserével.

Az emberhátrány sem változtatott azonban a meccs képén, a második félidőben tovább folytatódott, amit addig is láttunk, a Citynél volt a labda, a Wigan pedig védekezett. Egészen a 79. percig, mikor egy hiba után Will Grigghez került a labda, aki nem is hibázott, megszerezte a vezetést a hazaiaknak, így a West Hamnek rúgott két gól után lényegében megint meccset nyert a csapatának.

A City egyébként a 84. percben kiegyenlített, a bíró azonban úgy ítélte meg, hogy túl hamar végezték el a szabadrúgást, így érvénytelen a találat. A Citynek így végül nem sikerült betalálnia, a Wigan pedig sorozatban a harmadik kupameccsen verte meg Guardiola csapatát.