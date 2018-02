Az első félidőben jobbára csak védekezett az angol csapat, Lukaku előtt volt egy jó lehetőség, de nagyon fölélőtte. Összesen háromszor lőttek kapura, míg a Sevilla tízszer, ebből öt a kaput is eltalálta, de a játékaik rendre elakadtak a United védőiben, vagy de Gea kapusban. Sok volt a szabálytalanság, sokat állt a játék is, a félidő legérdekesebb pillanatai lényegében a spanyol kapus védései voltak.

A másik meccsen jóval kiegyenysúlyozottabb játékot lehetett látni, bár a Roma egyértelműen veszélyesebben játszott, sok szögletük volt és kapura is lőttek, a 40. percben pedig a korábban többször is helyzetbe kerülő Dzeko passzából Ünder talált be a Sahtar kapujába. Ott is volt sérülés, Krivstov érkezett le szerencsétlenül, csúnyán aláfordult a bokája, le is kellett cserélni.