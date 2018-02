A Galatasaray svájci válogatott támadója, Eren Derdiyok rendkívül szerencsétlen, és még annál is csúnyább sérülést szenvedett a Bursaspor elleni péntek esti török labdarúgó bajnoki mérkőzésen. Ráadásul a meccsen korábban a csapattársát, Ryan Donkot is egy valószínűtlenül peches baleset miatt veszítette el a Galata.

Donknak a szeménél szakadt fel a bőre, de a klub csak szombaton ad ki pontosabb jelentést a sérültek állapotáról. A baleset egy gól ünneplése közben történt, amikor a holland a gólszerző nyakába ugrott, a vele szemből érkező, és ugyanezt tevő csapattársa, Younes Belhanda pedig az ujjával belenyúlt a szemébe. Az eset után Donkot le kellett cserélni, a meccset követően pedig egy nagy kötéssel a bal szemén került elő az öltözőből.

Derdiyok, aki a sérülése előtt 40 másodperccel állt be, pedig mankón távozott az épületből, pedig egyébként sem volt túl jó szezonja, a meccsek nagyobbik részében csak epizódszerep vagy még annyi sem jutott neki. A péntek esti bajnokin is csereként állt be a 76. percben, csapata 4-0-s vezetésénél. Aztán alig pár perc múlva egy annyira bizarr sérülést szenvedett, hogy aki nem tudja, mit nézzen a videón, talán észre sem veszi. Amikor viszont kiszúrta, már meg is bánta.

Eren Derdiyok, oyuna girer girmez sakatlandı. Çok kötü görüntü 😟 pic.twitter.com/wHHHqKMTqB — GOLAZOOO! (@GOLAZOOOVids) February 23, 2018

A kamerához közelebb helyezkedő Galatasaray (bordó-sárga) játékos bal lábfejét kellene figyelni az első lassítás végén, amikor a társa ráesik. Hát nem néz ki jól. Ilyen sérülésre őszintén szólva nem is emlékszünk.

A mérkőzést 5-0-ra a Galatasaray nyerte (a Bursaspor a 38. perctől emberhátrányban játszott).