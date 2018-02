FIFA-alelnökké választották Csányi Sándort

A FIFA alelnökévé választották Csányi Sándort, az Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét az európai szervezet, vagyis az UEFA február 26-i, hétfői kongresszusán Pozsonyban. A hírt az MLSZ is megerősítette.

Az UEFA több egyéb ügy tárgyalása mellett választott a korrupciós botrányba keveredett, majd le is tartóztatott spanyol futballelnök Ángel María Villar miatt megüresedett két posztra új tagokat, így a végrehajtó bizottságba is új ember került, illetve Villar FIFA-alelnöki helyét is betöltötték. Csányit a FIFA nyári, a világbajnokságot felvezető moszkvai kongresszusán nevezhetik ki hivatalosan.

Az MLSZ-t 2010 óta irányító Csányi egyébként már tagja az UEFA végrehajtó bizottságnak, oda 2015-ben került be. 2017 áprilisa óta a FIFA tanácsának is tagja.

Fotó: Illyés Tibor Gianni Infantino a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke és Csányi Sándor a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke az UEFA végrehajtó bizottságának tagja az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) 40. kongresszusán a budapesti Hungexpón 2016. május 2-án

A választás egyébként csak formaság volt, hiszen Csányi ellenjelölt nélkül indult az alelnöki posztért.

Fontos, hogy a tendencia – mely szerint a nagyok még nagyobbá válhatnak, a kisebbek pedig aránytalanul lemaradnak klub- és válogatott szinten is –, megforduljon. Azért is dolgozni fogok, hogy a jó szabályozás eredményeként a fiatal játékosok több lehetőséghez jussanak, és hogy a szabadidős és a női futball erősödjön a világ minden táján

– mondta Csányi megválasztása előtt az MLSZ.hu-nak.

Csányi a második magyar sportvezető, aki FIFA-alelnöki tisztségig jut, Barcs Sándor 1972-től, megbízott UEFA-elnökként automatikusan megkapta az alelnöki pozíciót is, így Csányi Sándor az első olyan magyar, aki választás után szerezi meg ezt a befolyásos tisztséget.