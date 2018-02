Miért lő ilyen kevés gólt a Hertha, Herr Dárdai?

Dárdai Pál pontot szerzett a hétvégén az éllovas Bayern Münchennél, de egy újabb nehéz feladat vár rá, mert csapata a harmadik helyen álló Schalke vendége lesz szombaton.

A Hertha 7 győzelem mellett ugyanennyiszer ki is kapott, 10 döntetlenje is van a szezonban. A 11. helyre elég az, amit mutatott eddig. Egy nagy hajrával még így is elérhetnék az Európa Liga-pozíciót, mert mindössze hét pont van az RB Leipzig és köztük.

A magyar edző a német Sport1 vendége volt, ahol kemény kérdéseket kapott. Többek közt egykori csapattársa, az Európa-bajnok Thomas Helmer faggatta.

Például megkérdezte tőle, miért lőnek olyan kevés gólt. 24 forduló alatt ugyanis csak 30 gólt jegyzett a berlini klub. (Ugyanennyit is kapott.)

Egy fővárosi klubtól sokkal inkább szórakoztató futballra lenne szükség, hogy vonzza a nézőket, ám ehelyett a Hertha visszafogottan játszik.

„Van egy vízióm. Amit az Ajax egyébként már megcsinált. Fiatal, saját nevelésű játékosokkal versenyképesnek lenni. Saját stílus mentén, saját erőből. Ehhez viszont idő kell, nem megy egyik napról a másikra. Való igaz, fejlődnünk kell, hogy veszélyesebbek legyünk a kapu előtt. Vannak gólerős játékosaink, Selke, Ibisevic vagy Kalou, de nincsenek sablonjaink, ami alapján a kapu elé érhetünk. Ebben javulnunk kell. Anyagilag nem állunk ott, hogy a kiöregedő Riberyt vagy Robbent megszerezzük, ennyit elárulhatok, bár én szívesen megkeresném a helyüket a csapatban. Remélem, nem haragszik meg a menedzserünk, hogy ajánlatot tettem nekik" - mondta a műsorban.

A fiatalokat igyekszik beépíteni, Arne Maier, Max Mittelstadt vagy Jordan Torunarigha a jó példa erre, mindhárman 20 alatt vannak. Mindhárom játékost jól ismeri a berlini utánpótlásból, volt edzőjük, ahogy a fiának, Dárdai Palkónak is.

