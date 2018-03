Simeonénak 17 mezőnyjátékosa maradt

Az Atlético-kapus a tizenhatoson kívül két ellenfelet is kicselezett, aztán passzolt.

Carrasco BL-döntőn is szerzett gólt.

A hét elején az Atletico Madrid két játékosát is eladta Kínába, szerdán újabb távozott, a cserekapus, Miguel Angel Moya. Ő az utóbbi években többnyire csak a Spanyol Kupában védett, és most adódott egy lehetősége, a Real Sociedadnál első számú lehet.

A baszkoknál kidőlt az argentin Geronimo Rulli, és a spanyol futballszövetség engedélyezte, hogy sebtiben, az igazolási szezonon kívül szerződtessenek valakit. Moya már alá is írt hozzájuk 2020 nyaráig, és szinte biztosan be is mutatkozik a csütörtök esti bajnokijukon, Sevillában a Betis ellen.

Távozásával az Atletico felnőtt keretében 19 játékos maradt, ebből 17 mezőnyjátékos.

Jan Oblak kapus egyetlen cseréje, a 22 éves argentin Axel Werner Európában még nem védett tétmeccsen.

Diego Simeone edző nem aggódik, a kis létszámmal is kihúzza a szezon végéig. Két sorozatban vannak versenyben a győzelemért, az Európa Ligában esélyesek, a bajnokságban 7 ponttal lemaradva másodikak a Barcelona mögött. Bombaformában játszanak, utóbbi négy meccsükön 12 gólt lőttek, hétmeccses győzelmi szériában vannak.

Szerda este a bajnokságban Atleti-Leganés lesz, vasárnap pedig jön a nagy rangadó, a Barca-Atleti.