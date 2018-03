Las Palmas-Barcelona 1-1, újra nyílt a bajnokság

Az Atlético Madrid idegenben ütötte ki a Sevillát, meglepetésre a Milan is nyerni tudott Rómában.

Már csak 4 pont előnnyel ment Las Palmasra a Barcelona csütörtök este a spanyol bajnokság 26. fordulójában, nyernie kellet, mert az Atletico a nyakára jött. A hazai csapat kieső helyen állt.

Az első félidő úgy is indult, hogy sima lesz, a 7. percben Messi és Suarez ketten vezették egy védőre a labdát, de elszórakozták. A 21. percben így is összejött a vezetés, Messi bombázott be egy szabadrúgást 19 méterről. 23 gólját szerezte a bajnokságban, 599.-et karrierjében, mindent számítva.

Nem tűnt úgy a második félidőben sem, hogy a Las Palmasban bármi is lenne, de a 47. percben Mateu Lahoz bíró büntetőt ítélt: a Barcelona ellen 2 év után fújtak be tizenegyest. Elég nehéz megfejteni, hogy miért, de valószínűleg mert Sergi Roberto megrántotta a szöglet után fejelő Aguirregarayt. Tényleg megrántotta, a fejese kapufára ment, meg lehetett adni. Calleri kegyetlenül beverte a bal felsőbe, 1-1.

Innen a Barca szenvedett, és ugyan 6 perc hosszabbítást kapott - ne kérdezzék, miért ilyen sokat - nem tudta bevinni a győztes gólt, maradt az iksz.

A Las Palmas maradt kiesőhelyen, 18., a Barcelona meg már csak 5 ponttal vezet az Atletico Madrid előtt. Pár hete még 11 volt a különbség.

Vasárnap negyed ötkor Barcelona-Atletico Madrid, az Atleti elég jó formában érkezik.