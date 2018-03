Befejeződött a futballforradalom: a videóbíró hivatalos játékszabály lett

Történelmi döntést hozott szombaton a FIFA szabályalkotó testülete, az IFAB, az évente esedékes zürichi találkozójukon ugyanis hivatalosan is bekerült a labdarúgás játékszabályai közé a videóbíró használata – írja a Telegraph.

* HISTORIC DECISION: The IFAB`s General Assembly has just approved Video Assistant Referees to be used on a permanent basis. The VAR system has been trialled over the past two years in almost 1,000 football matches.



